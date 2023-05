Afeganistão | Paquistão e China querem garantir estabilidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Bilawal Bhutto, salientou no sábado, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo chinês, Qin Gang, a importância de se garantir a paz e a estabilidade no Afeganistão.

“A paz e a estabilidade no Afeganistão continuam vitais para o desenvolvimento socioeconómico, a conectividade e a prosperidade na região”, disse Bhutto após o encontro bilateral com Qin. Paquistão e China têm sido protagonistas relevantes para a procura de estabilidade no Afeganistão, sobretudo depois da saída das tropas norte-americanas deste país, em 2021.

Os dois chefes de diplomacia voltaram a sublinhar “a necessidade de comunicação interna para fornecer assistência e apoio contínuos ao Afeganistão, nomeadamente através do descongelamento dos activos financeiros deste país no exterior”, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão.

Ambos os países comprometeram-se com o desenvolvimento do projecto de infra-estrutura do Corredor Económico China-Paquistão (CPEC), rota comercial que ligará a cidade chinesa de Kasghar ao porto paquistanês de Gwadar (sudoeste), proporcionando a Pequim uma importante rota no mar da Arábia.

“Este projecto de corredor continua a ser uma iniciativa económica aberta a investidores de todo o mundo”, prometeu Bhutto.

Nesse sentido, tanto o Paquistão como a China demonstraram interesse em incluir o vizinho Afeganistão nesse projecto, que promove o comércio e a conectividade na região asiática.

“As partes concordaram em continuar a assistência humanitária e económica para o povo afegão e melhorar a cooperação para o desenvolvimento no Afeganistão”, assegurou a diplomacia do Paquistão.