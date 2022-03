Xi Jinping promete apoio ao Afeganistão em conferência regional

O Presidente chinês, Xi Jinping, assinalou ontem um forte apoio ao Afeganistão, numa conferência regional. Xi Jinping partilhou uma mensagem num encontro entre representantes do Afeganistão, China, Rússia, Paquistão, Irão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, que está a decorrer em Tunxi, no centro da China, e que destaca as aspirações de Pequim de desempenhar um papel de liderança no Afeganistão, após a retirada das forças dos Estados Unidos.

Um “Afeganistão pacífico, estável, desenvolvido e próspero” é o que os afegãos aspiram e o que “serve os interesses comuns dos países da região e da comunidade internacional”, disse o chefe de Estado chinês.

“A China sempre respeitou a soberania, a independência e a integridade territorial do Afeganistão, e está comprometida em apoiar o desenvolvimento pacífico e estável” do país da Ásia Central, acrescentou. O líder chinês não deu detalhes, embora a China já tenha enviado ajuda de emergência para o Afeganistão. Empresas chinesas estão também a estudar a possibilidade de minerarem cobre no país.

Reunião em Tunxi

Enviados especiais para o Afeganistão da China, Estados Unidos e Rússia, também estão reunidos, num grupo separado, em Tunxi. Embora não tenha reconhecido o governo talibã, a China agiu rapidamente para fortalecer os seus laços com o grupo islâmico. Um mês antes de os Talibã assumirem o poder, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, recebeu uma delegação de alto nível do grupo, na cidade portuária de Tianjin. Wang Yi referiu-se aos Talibã como uma força importante para a paz e reconstrução no Afeganistão.

Na semana passada, o ministro chinês também fez uma paragem surpresa em Cabul, para se encontrar com líderes Talibã, mesmo quando a comunidade internacional criticou a promessa quebrada pelo grupo, um dia antes, de abrir as escolas do ensino básico para meninas. A China teme que o Afeganistão se torne numa base para separatistas e extremistas uigures.