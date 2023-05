Taiwan | Critérios de residência podem ser alterados

O Conselho dos Assuntos do Interior em Taiwan está a ponderar alterar os critérios de atribuição de residência na Ilha Formosa para pessoas nascidas em Macau. A informação foi avançada no início desta semana pelo jornal Taipei Times, de Taiwan, e afecta igualmente os nascidos em Hong Kong.

Actualmente, as pessoas nascidas em Macau ou Hong Kong que não tenham familiares no Interior podem candidatar-se para obter o estatuto de residente permanente, depois de um ano a viver na Ilha Formosa.

No entanto, segundo a informação avançada por uma fonte anónima ligada ao Governo de Taiwan, com as novas alterações, os residentes de Macau sem familiares no Interior vão ter de esperar quatro anos para se poderem candidatar a residente permanente.

A medida, avançou a fonte anónima, tem como objectivo tornar o processo de residência permanente mais rigoroso para os residentes das RAEs, de forma a evitar potenciais riscos à segurança.

Também à luz das alterações, os residentes permanentes de Macau nascidos no Interior vão precisar de passar seis anos em Taiwan, antes de terem acesso ao estatuto do residente permanente. Este regime será equiparado ao aplicado aos cônjuges do Interior casados com pessoas com passaporte de Taiwan.