IAS | Publicada lista de admissão em creches

As listas de admissão em creches subsidiadas para o próximo ano podem ser consultadas desde ontem no portal www.childcare.ias.gov.mo, que faz parte da Rede de Informação de Serviços de Cuidados à Criança na RAEM. A informação foi revelada ontem em comunicado pelo Instituto de Acção Social (IAS).

Em caso de confirmação da admissão segue-se o processo de inscrição nas respectivas creches, que vai decorrer entre 9 e 11 de Maio. “A maioria das creches subsidiadas irão organizar, entre o dia 9 e 11 de Maio, a inscrição para as crianças da lista efectiva. As creches irão comunicar, de imediato, com os pais das crianças da lista suplente para efectuar as formalidades de inscrição, quando ocorrerem desistências”, acrescenta ainda o IAS. Segundo as regras em vigor, cada criança apenas pode ser inscrita numa creche subsidiada pelo Governo.