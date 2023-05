Construção | Salários desceram no primeiro trimestre

No primeiro trimestre deste ano, o salário diário médio dos trabalhadores da construção foi de 792 patacas, uma redução de 0,8 por cento em termos trimestrais, revelaram dados publicados ontem pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No período em análise, o salário diário médio dos trabalhadores residentes cresceu 1,5 por cento, para a média de 989 patacas. No pólo oposto, os salários dos trabalhadores não-residentes teve uma quebra de três por cento, para 700 patacas.

Entre Janeiro e Março, os salários diários médios do assentador de tijolo e estucador (700 patacas) e o salário do operário de máquina electromecânica (840 patacas) desceram 8,4 por cento e 2,1 por cento, respectivamente, face ao quarto trimestre do ano passado.

No entanto, os salários diários médios de um canalizador/montador de tubagens de gás (831 patacas), soldador (923 patacas) e instalador de alumínio/vidro (857 patacas) aumentaram 5,7 por cento, 4,6 por cento e 3,9 por cento, respectivamente.

Quanto aos materiais de construção, no primeiro trimestre do corrente ano o preço médio do varão de aço com estrias de secção redonda subiu 0,8 por cento para 6.173 patacas por tonelada, enquanto o preço do betão pronto caiu 0,1 por cento, para 1.100 patacas por metro cúbico.

No trimestre o índice de preços dos materiais de construção dos edifícios de habitação foi de 125,9, mais 0,6 por cento, em termos trimestrais. O índice de preços da pedra britada, o do mármore e o do cimento subiram 5,4 por cento, 4,1 por cento e 2,2 por cento, respectivamente.