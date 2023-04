Workshop “Novos Horizontes Sino-Lusófonos” arranca amanhã na UPM

Começam amanhã na Universidade Politécnica de Macau (UPM) uma série de workshops intitulados “Novos Horizontes Sino-Lusófonos”. Marcado para as 18h30, o primeiro capítulo terá como destaque Cabo Verde e realizar-se-á de forma virtual.

A sessão “Cabo Verde, um País Arquipelágico: Desafios e perspectivas para o ordenamento e a gestão do território” será dirigida por Judite Medina do Nascimento, ex-reitora da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), que tem dedicado a sua investigação e actividade docente às áreas científicas: ordenamento do território, ordenamento e gestão urbanos, governança urbana, geografia urbana e crescimento e desenvolvimento urbano.

A intervenção da académica irá incidir sobre o contexto territorial de Cabo Verde, país que enfrenta desafios importantes para o seu desenvolvimento sustentável. A UPM traça um perfil do país, indicando que é composto por “10 ilhas, nove das quais habitadas, onde as assimetrias são uma realidade, seja do ponto de vista da distribuição da população pelas ilhas, seja pelas suas características sócio económicas”.

A apresentação de Judite Medina do Nascimento inicia-se por uma caracterização geral das ilhas, ressaltando o potencial endógeno da cada uma. De seguida, será feito o enquadramento da estrutura e funcionamento do sistema nacional de ordenamento do território. Por último, a reflexão apresentará as perspectivas do desenvolvimento de Cabo Verde no quadro da integração regional e de relacionamento com a China.

A UPM indica que estão convidados professores e estudantes das instituições do ensino superior, peritos, académicos e outros interessados nas relações China-Países de Língua Portuguesa.

Abraço lusófono

A organização do evento descreve-o como uma oportunidade para “analisar e promover novas oportunidades motivadas pelas Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, e uma forma de “apoiar o papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

O ciclo de conferências é organizado pelo Centro Internacional Português de Formação em Interpretação de Conferência (CIPF) da Universidade Politécnica de Macau (UPM) e a Academia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra (ASL-UC), e conta com a participação de convidados de diferentes geografias e percursos académicos e profissionais.