Ensino superior | IPM passa a universidade a partir de 1 de Março

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) vai passar a chamar-se Universidade Politécnica de Macau a partir do dia 1 de Março. Esta é uma das alterações constantes na revisão do regulamento administrativo relativo aos estatutos do IPM, e que foi apresentado na sexta-feira em sede de Conselho Executivo. Com esta alteração, as escolas superiores do IPM passam a designar-se de faculdades, sendo que a “Escola Superior de Artes” passa a intitular-se “Faculdade de Artes e Design”.

A Universidade Politécnica de Macau passa ainda a estar sob competência da secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura. Esta instituição de ensino irá ainda “aproveitar as vantagens próprias estabelecidas nos actuais cursos práticos em informática para acrescentar, gradualmente, cursos nas áreas de Ciências e de Engenharia, nomeadamente de Matemática Aplicada, Inteligência Artificial e Tecnologia de Aplicação de Médias Digitais”.

Será também reforçado o ensino e investigação de línguas, no sentido de apoiar Macau para desempenhar bem o papel de Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, aponta um comunicado.