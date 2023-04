Saúde | Criança nos cuidados intensivos por complicações de gripe A

Uma menina de oito anos está a receber tratamento na Unidade de Cuidados Intensivos dos Serviços de Pediatria, do Centro Hospitalar Conde de São Januário devido a complicações na sequência de gripe A. Segundo a informação veiculada pelos Serviços de Saúde na noite de segunda-feira, o estado de saúde da criança é severo.

De acordo com as autoridades, a menina terá sido infectada enquanto viajava com a família pela cidade de Wuzhou, na Região Autónoma Zhuang de Guangxi, no dia 5 de Abril. Dois dias depois, começou a sentir febre e foi assistida num hospital no Interior da China.

No dia 8 de Abril, na sequência do agravamento do estado de saúde, foi conduzida ao hospital em Guangxi já em estado de coma. Nos cuidados intensivos da instituição do Interior, foi diagnosticada com infecção pulmonar, encefalopatia necrotizante aguda e hemorragia cerebral na sequência de complicações originadas pela Gripe A.

Como as condições de saúde da menina não melhoraram, a família procedeu no passado sábado à transferência para o Hospital São Januário. A criança é residente de Macau, estuda na escola primária de Hou Kong, e foi inoculada com a vacina contra a gripe a 18 de Novembro do ano passado. Nas últimas semanas, os SS deram conta de outros dois casos severos de gripe A e em ambos os casos os pacientes apresentaram melhoras, com quadros clínicos estáveis.