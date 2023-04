Gripe | Quase 170 crianças infectadas em 19 escolas

Os Serviços de Saúde foram notificados na passada segunda-feira de casos de infecção colectiva de gripe encontrados em 19 escolas do território, afectando 169 crianças. O estabelecimento onde se registou o maior número de infecções foi o infantário da Secção Inglesa da Escola Secundária Sam Yuk, na Rua do Colégio na Taipa, onde foram contabilizados 19 casos relativos a crianças entre os 3 e os 4 anos de idade.

Em duas turmas do ensino primário da Escola São Paulo, localizada na Rampa dos Cavaleiros, foram detectadas 17 crianças infectadas, com idades compreendidas entre 6 e 8 anos. Outro caso de gripe colectiva, teve lugar no infantário da Escola Estrela do Mar, na Rua do Padre António, onde foram infectadas 14 crianças entre os 5 e 6 anos de idade.

Os Serviços de Saúde acrescentam que as crianças começaram a sentir sintomas gripais há uma semana, nomeadamente infecção do tracto respiratório superior como febre e tosse. Algumas foram “submetidas a tratamentos médicos, dos quais, um doente da Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau, Escola São Paulo, Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki, respectivamente, foi internado devido à febre alta continuada, mas está em estado clínico considerado estável”.