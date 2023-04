UM | Escritor Su Tong dá esta terça-feira palestra sobre escrita criativa

O escritor chinês Su Tong estará hoje em Macau onde dará uma palestra, às 15h, aberta ao público, sobre escrita criativa na Universidade de Macau. Su Tong é um escritor chinês contemporâneo amplamente reconhecido pelos seus romances, incluindo “Esposas e Concubinas” e “O Barco para a Redenção”, pelos quais recebeu prémios literários de prestígio, como o Prémio Literário Homem Asiático e o Prémio Mao Dun de Literatura. Ele foi também indicado ao Prémio Internacional Man Booker. As suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, incluindo inglês, francês, português, alemão e italiano.

O convidado irá compartilhar as suas experiências de escrita, técnicas e maneiras na escrita criativa. Será uma oportunidade preciosa para os estudantes e professores universitários interagirem com o autor de perto e aprender com a sua experiência. De frisar que esta é a segunda vez que o escritor vem ao território, uma vez que, em 2011, foi um dos convidados da primeira edição do festival literário Rota das Letras. A conversa de hoje decorre no centro de actividade de estudantes E31-G001, decorrendo em mandarim e contando com tradução para inglês.

Esta iniciativa insere-se no rol de actividades programado pela UM que visam “melhorar as habilidades de escrita e a alfabetização literária dos estudantes”. A instituição de ensino superior pretende oferecer “diversas oportunidades de aprendizagem e intercâmbio, ampliando os horizontes literários e o conhecimento do mesmo”.

Desta forma, a UM tem desenvolvido séries de actividades e concursos nos últimos anos, como por exemplo o “Concurso de Resenha de Livros Portugueses para Alunos da UM” com o objectivo de fortalecer compreensão e apreciação das obras literárias portuguesas dos alunos, e o “A4 Fiction Contest” promovido pela sociedade literária da associação dos estudantes que fornece uma plataforma aos estudantes para mostrar o talento e criação de escrita.