Guangzhou | Terminal de Pazhou vai ligar a Macau de Hong Kong

O Ministério dos Transportes chinês aprovou a abertura das ligações para Macau e Hong Kong a partir do Terminal de Ferries de Pazhou, de acordo com um comunicado publicado no site do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho do Estado.

O edifício do terminal, que fica perto do Complexo da Feira de Cantão, ainda está em construção, sem que haja, para já, data prevista para a viagem inaugural. A primeira fase das obras está orçamentada em quase 400 milhões de yuans e estende-se por uma área de cerca de 8.500 metros quadrados.

Numa fase inicial, o terminal vai funcionar com duas embarcações com capacidade para transportar 260 passageiros (com 60 lugares em primeira classe). Além da ligação a Macau (que deverá ter como destino o aeroporto), serão estabelecidas ligações ao aeroporto de Hong Kong, com a possibilidade de os passageiros fazerem check-in ainda em Guangzhou e obter bilhete de embarque para os seus voos. A ligação ao aeroporto de Hong Kong terá uma duração prevista de duas horas.

A segunda fase de construção contemplará uma torre de exposições e convenções. As autoridades de Guangzhou estão a projectar a abertura de ligações fluviais a partir do Terminal de Pazhou para outras cidades da Grande Baía, incluindo Zhuhai.