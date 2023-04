Tradução | Universidade de S. Paulo vence concurso

Três alunas da Universidade de São Paulo, Camila Vieira Baccarin, Barbara Mascarenhas Morgado e Simone Baptista Oliveira, venceram a sexta edição do Concurso Mundial de Tradução Chinês-Português, organizado pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) e pela Universidade Politécnica de Macau (UPM).

Participaram nesta edição do concurso mais de 100 equipas provenientes de mais de 40 instituições de ensino superior do Interior da China, Macau e dos Países de Língua Portuguesa.

Em segundo ligar ficou a equipa da UPM composta pelos alunos Benedict Valentine Sheryl Lei, Xiong Zhiyan e Xu Xiaoke, orientados por Maria de Lurdes Nogueira Escaleira, enquanto em terceiro lugar ficou a equipa de Zhang Jingfan, Zhang Yiqi e Zheng Lingxin, da Universidade de Língua e Cultura de Pequim, orientada por Zhou Ning.

Relativamente aos “Prémios Especiais para as Equipas das Instituições de Ensino Superior da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” ficou em primeiro lugar um grupo de três alunos da Universidade de Estudos Estrangeiros de Guangdong. Em segundo lugar ficou a equipa da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

O concurso incluiu ainda os “Prémios Especiais para as Equipas das Instituições de Ensino Superior dos Países de Língua Portuguesa”, ganhos por Ana Rafaela Oliveira Marques Macedo e Fengping Zhu, da Universidade do Minho, e Qian Kaixuan, Rong Yunting e Fang Jiaqi, da Universidade Católica Portuguesa.

O concurso realiza-se desde 2017 e já contou com “a participação de milhares de professores e alunos de instituições de ensino superior de Macau, do Interior da China e dos Países de Língua Portuguesa, em áreas relacionadas com a língua portuguesa”.