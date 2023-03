Visita | Último Governador português regressa a Macau

Vasco Rocha Vieira, último Governador português de Macau, estará de visita ao território no próximo fim-de-semana. Segundo a TDM – Rádio Macau, a visita acontece devido à atribuição do doutoramento honoris causa pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Estão, assim, programados encontros entre Rocha Vieira e as autoridades locais, com Alexandre Leitão, novo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, e os representantes da comunidade portuguesa.

Espera-se ainda que Rocha Vieira visite a Zona de Cooperação de Macau e Guangdong em Hengqin. O doutoramento honoris causa, na área da Ciência e Tecnologia, foi atribuído pela instituição de ensino superior a Rocha Vieira em Abril do ano passado numa cerimónia online, que serviu também para celebrar os 22 anos da universidade privada, no dia 25 de Março.