CCCM | “Sons do Oriente Lírico” este sábado

O Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) acolhe este sábado, em Lisboa, a partir das 14h30, o evento “Sons do Oriente Lírico”, que integra uma série de palestras e momentos musicais que exploram “as artes da Lira no Oriente”.

O público poderá, assim, ter contacto “com os sons da poesia e da música numa paisagem auditiva e visual expressa nos sons da voz e da música, num encontro entre o Ocidente e o Oriente”. Destaque para as palestras “Música e Instrumentos Musicais Chineses”, com o investigador Enio Souza, e “Apontamentos para a Poesia Chinesa”, com a académica Wang Suoying.

Ao longo da tarde acontecem ainda as iniciativas “Poema da Dinastia Tang, Chun Xiao, ‘Madrugada da Primavera'”, lido por Luciana Lu, e o “Momento Musical com contrabaixo e Guzheng”, com o duo Miguel Leiria e Xin Su.

António Graça de Abreu, tradutor de poesia chinesa, vai falar da “Poesia de poetas chineses”, enquanto Joaquim Pereira e os “Amigos do Patuá” vão falar da “Poesia do Adé”, um dos grandes nomes da poesia macaense em patuá. O evento encerra com um recital de poemas com Maria Maya e convidados.