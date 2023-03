Segunda fase da mostra das Ruínas de S. Paulo em realidade virtual dia 24

A nova versão da exposição “Visitando as Ruínas de S. Paulo no Espaço e no Tempo – Exposição de Realidade Virtual nas Ruínas de S. Paulo” poderá ser vista a partir do dia 24 deste mês, sendo que os bilhetes já se encontram à venda. Esta mostra, promovida pelo Instituto Cultural (IC), apresenta a reconstrução virtual das características históricas da antiga Igreja da Madre de Deus antes de ter sido destruída por um incêndio, permitindo ao público apreciar uma conjectura interpretativa sobre a tipologia arquitectónica barroca da Igreja, com base em dados históricos relativos a um período de cerca de 400 anos.

Assim, podem ser vistos “aspectos adicionais relativos ao restauro virtual do exterior e do ambiente envolvente da Igreja” bem como “o panorama interior e exterior da antiga Igreja de forma mais abrangente e tridimensional”. Além disso, o público poderá aceder a duas novas cenas de realidade virtual, nomeadamente a “Procissão e Missa” e “A missa e a dança do caranguejo”.

História digital

A primeira fase experimental da exposição foi lançada na segunda quinzena de Dezembro do ano passado e, segundo o IC, atraiu “um grande número de visitantes”. Até ao dia 28 de Fevereiro, quando terminou a primeira fase da exposição, já a tinham visitado cerca de 13 mil pessoas.

A antiga Igreja da Madre de Deus era o principal do antigo Colégio de S. Paulo. Fundado em 1594 e encerrado em 1762, o Colégio de S. Paulo foi a primeira instituição de ensino superior de modelo ocidental na China e até na Ásia, tendo oferecido um contributo histórico importante para o intercâmbio económico, tecnológico e cultural entre o Oriente e o Ocidente.

Construída em 1640, a Igreja da Madre de Deus foi outrora reconhecida como um marco arquitectónico único no Extremo Oriente. O Colégio e os edifícios principais da antiga igreja foram destruídos por um incêndio, em 1835, sobrevivendo apenas a fachada principal da igreja, a maior parte das fundações e a escadaria de granito, que milagrosamente resistiram ao longo de cerca de 400 anos, fazendo com que este monumento seja um dos mais importantes marcos culturais do Património Mundial de Macau hoje em dia.