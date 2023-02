MAM | Mostra de Fang Lijun, nome de vulto da arte contemporânea chinesa

Um dos grandes nomes da arte contemporânea chinesa expõe em Macau a partir de sexta-feira. “Fang Lijun: A Luz Poeirenta” é o título da mostra que estará patente no Museu de Arte de Macau e que revela o trabalho de um dos pioneiros do movimento artístico “Realismo Cínico”

O Museu de Arte de Macau (MAM) acolhe, a partir desta sexta-feira, a mostra “Fang Lijun: A Luz Poeirenta” que revela um total de 190 trabalhos do reconhecido artista chinês Fang Lijun, um dos maiores nomes da arte contemporânea chinesa que começou a ganhar um grande desenvolvimento a partir da década de 90.

Esta exposição conta com o apoio da Universidade de Cerâmica de Jingdezhen, do Museu de Arte de Guangdong e de Luzhou Laojiao – National Cellar 1573, tendo ainda o apoio, na vertente académica e de pesquisa, do Arquivo de Arte Contemporânea. Poderão, assim, ser vistos quadros com as conhecidas “figuras carecas” de Fang Lijun, que foi um dos pioneiros do “Realismo Cínico”, um movimento artístico surgido na China nos anos 90, bem como dos movimentos “Cultura Malandra” e “Nova Arte da China pós-1989”.

Segundo uma nota do MAM, o fio narrativo desta mostra baseia-se no conceito “Humanos e Figuras”, apresentando “uma perspectiva clássica e, ao mesmo tempo, nova e refrescante sobre Fang”. Nesta exposição, “o artista faz interagir e fundir, de modo desconstrutivo, os retratos típicos e os rostos estereotipados de uma época, a fim de capturar as dores e os sentimentos universais do tempo presente e da vida de modo transcendental”.

O público poderá ver os trabalhos repartidos em quatro secções principais, intituladas “Passagem: O Processo de Crescimento”, “Introspecção: Auto-retratos”, “Reflexões Mútuas: Amigos”, e “A Luz Poeirenta: Humano”. Pretende-se, assim, “dar a conhecer o percurso criativo do artista ao longo de mais 40 anos, especialmente a última década, com particular destaque para as suas novas experiências com uma variedade de técnicas”.

Reflexo social

Com a abertura do país ao mundo, a partir da década de 80, graças às reformas económicas, a própria arte chinesa começou a ganhar grande desenvolvimento e notoriedade internacional, levando para a tela temas diferentes do que eram até então revelados pelos artistas.

O trabalho de Fang Lijun é também um reflexo das mudanças sociais e económicas que ocorrem no país, retratando a desilusão da juventude e os sentimentos de rebeldia ou de não pertença em relação a uma série de bruscas alterações ocorridas no país na altura. Os quadros contêm ficções que sugerem cenários sócio-económicos reais, protagonizados por personagens carecas.

Ao mesmo tempo, Fang Lijun é um artista capaz de recorrer a técnicas mais tradicionais no seu trabalho. Nascido Handan, província de Hebei, o artista chinês já realizou 52 exposições individuais em diversos museus e galerias de arte no país e no exterior, tendo também participado em muitas exposições colectivas, como a Bienal de Veneza, a Bienal Internacional de Arte de São Paulo, a Bienal de Arte de Gwangju e a Bienal de Xangai. As suas obras integram colecções de muitos museus de arte famosos do mundo.

A exposição “Fang Lijun: A Luz Poeirenta” estará patente até ao dia 11 de Junho. Serão ainda organizadas visitas guiadas, em cantonense, todos os sábados, domingos e feriados, às 15h, a partir do dia 11 deste mês.