G20 | MNE chinês em reunião com homólogos norte-americano e russo

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China vai participar na reunião entre os chefes da diplomacia dos países do G20, que arranca na quinta-feira em Nova Deli, confirmou ontem o governo chinês.

Na reunião vão também estar presentes o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

A participação dos chefes da diplomacia das três potências ocorre num período de fortes tensões geopolíticas suscitadas pela guerra na Ucrânia e pelo deteriorar da relação entre Pequim e Washington.

“A convite do ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, vai participar na reunião entre os ministros dos países membros do G20, em Nova Deli”, confirmou a porta-voz da diplomacia chinesa, Mao Ning, em conferência de imprensa.

Segundo Mao, Pequim vai encorajar o G20 a “enfrentar os desafios pendentes” na economia global e está disposta a “trabalhar com todas as partes” para “enviar um sinal positivo sobre o multilateralismo”.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, cancelou, no início de Fevereiro, a viagem que tinha planeado à China, após a descoberta de um balão de espionagem da China no espaço aéreo norte-americano, não tendo agendado qualquer encontro bilateral com Gang, embora vá manifestar a sua preocupação, no encontro com Jaishankar, por este incidente, e pelos empréstimos de Pequim a países na órbita da Índia.

“Tivemos conversas sérias com a China, tanto antes do último escândalo do balão de vigilância, quanto depois. Portanto, espero que essas conversas continuem”, disse o secretário de Estado assistente dos EUA para assuntos da Ásia do Sul e Central, Donald Lu, na semana passada.

Guerra e desenvolvimento

O homólogo russo, Serguei Lavrov, também anunciou que pretende encontrar-se com Wang à margem da reunião.

Face à pressão dos países ocidentais sobre a guerra na Ucrânia, cujo primeiro aniversário coincidiu na semana passada com a reunião entre os ministros das finanças do G20, na cidade indiana de Bangalore, Pequim mostrou o seu apoio a Moscovo e a reunião terminou sem um acordo conjunto.

A Índia, país anfitrião do G20, multiplicou as suas compras de petróleo russo após o início do conflito e tem insistido na necessidade de resolver a guerra na Ucrânia por meio do diálogo. Nova Deli é uma aliada histórica da Rússia, mas goza crescente aceitação do Ocidente, em oposição à vizinha China.

A reunião entre os chefes da diplomacia começa oficialmente esta quarta-feira, com a chegada dos ministros dos Negócios Estrangeiros à capital indiana, mas as principais reuniões estão marcadas para quinta-feira, com uma agenda centrada no multilateralismo, cooperação para o desenvolvimento e segurança alimentar e energética.