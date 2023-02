Investigação | Fundador do China Renaissance está a “cooperar”

Bao Fan, o empresário chinês do sector tecnológico que desapareceu há duas semanas, está a “cooperar” numa investigação aberta pelas autoridades chinesas, anunciou ontem o grupo China Renaissance, do qual é fundador.

Bao, de 52 anos, é o fundador do China Renaissance, um grande banco de investimento privado chinês especializado no setor tecnológico.

O grupo supervisionou a entrada em bolsa de vários gigantes do sector da Internet, incluindo o grupo de comércio electrónico JD.com, ou a fusão, em 2015, entre as empresas de serviços de transporte partilhado Didi e Kuaidi Dache.

O China Renaissance informou que “Bao está, actualmente, a cooperar com uma investigação aberta pelas autoridades” chinesas.

“A empresa vai cooperar devidamente e atender a qualquer solicitação legal das autoridades relevantes da República Popular da China”, acrescentou o grupo. O China Renaissance, que informou a 16 de Fevereiro, que não conseguia “entrar em contacto com o (chefe-executivo) Bao Fan”, não especificou a natureza da investigação.

O grupo China Renaissance, que conta com mais de 700 funcionários em todo o mundo, está presente na Singapura e nos Estados Unidos.

De acordo com a revista chinesa Caixin, as autoridades chinesas detiveram o presidente do China Renaissance, Cong Lin, em Setembro passado, depois de uma investigação ter sido aberta sobre o seu trabalho anterior, no banco estatal ICBC.

Após ascender ao poder, em 2012, o Presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma ampla campanha contra a corrupção, que resultou na prisão de líderes empresariais, principalmente nos sectores financeiro e de novas tecnologias, e de centenas de altos quadros do Partido Comunista Chinês.