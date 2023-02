Preços da habitação nova na China põem em janeiro fim a 16 meses de quedas

Os preços da habitação nova na China puseram fim, em janeiro passado, a 16 meses consecutivos de quedas, segundo dados oficiais divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) do país.

O indicador que acompanha a evolução dos preços nas 70 maiores cidades do país praticamente não registou oscilações, fixando-se nos 6.999,7 pontos em janeiro, face a 7.000 pontos no mês anterior.

Em dezembro, os preços caíram 0,25% em relação a novembro. Destas 70 cidades, 36 registaram um aumento mensal nos preços das novas construções residenciais – mais do dobro do registado em dezembro (15), observou a agência noticiosa oficial Xinhua.

A construção nova caiu quase 40%, no contexto da crise de liquidez que afeta o setor na China há mais de dois anos.

A situação financeira de muitas imobiliárias chinesas deteriorou-se depois de, em agosto de 2020, Pequim ter imposto restrições no acesso ao financiamento bancário, visando reduzir os níveis de alavancagem das empresas, entre as quais se destacou o grupo Evergrande, com um passivo superior a 300.000 milhões de dólares.

Nos últimos meses, o Governo mudou de rumo e anunciou várias medidas de apoio, inclusive a abertura de linhas de crédito, cujo objetivo prioritário é finalizar empreendimentos cujas obras ficaram por completar.

A falta de liquidez no setor fez com que várias obras em todo o país fossem obrigadas a parar, o que resultou, no verão passado, num “boicote às hipotecas”, que se estendeu a mais de uma centena de cidades, com os compradores de apartamentos inacabados a deixarem de pagar a prestação mensal aos bancos.

“As vendas começaram este ano tão deprimidas que é provável que haja uma recuperação cíclica de curta duração”, disse Mark Williams, economista-chefe para a Ásia da consultora Capital Economics, num relatório, ressalvando que a perspetiva negativa de longo prazo para a procura imobiliária “não se alterou”.