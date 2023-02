Caritas | Doação de 500 mil patacas para vítimas na Turquia e Síria

A Caritas Macau associa-se a uma campanha internacional da entidade para a recolha de fundos a fim de apoiar as vítimas do terramoto que afectou severamente a Turquia e a Síria. Lançada há poucos dias, a campanha em Macau já recolheu cerca de 500 mil patacas, confirmou Paul Pun

Os residentes de Macau doaram, nos últimos dias, cerca de 500 mil patacas para apoiar as vítimas do terramoto que afectou a Turquia e a Síria. O número é avançado ao HM por Paul Pun, secretário-geral da Caritas, que se associa, assim, à campanha internacional lançada pela entidade em todos os países e regiões onde está representada. A campanha versa apenas a recolha de donativos monetários para a aquisição de bens alimentares e outros produtos essenciais para apoiar as vítimas desalojadas.

“Recebemos até agora mais de 400 mil patacas, e esperamos em breve chegar à fasquia das 500 mil patacas. Espero receber mais donativos nos próximos dias. Qualquer quantia dada pelos residentes de Macau é importante, mesmo que seja só mil patacas, mas há quem prefira dar mais. Hoje, por exemplo, recebemos um grupo de estudantes de uma escola que doou 20 mil patacas”, contou. A campanha da Caritas Macau arrancou no passado dia 8 e tem como objectivo a compra de materiais de primeira necessidade como tendas, abrigos, alimentos ou medicamentos.

“A Caritas Macau apela urgentemente às pessoas de todas as esferas da população para que prestem atenção à situação na Turquia e Síria para que possam apoiar as vítimas do desastre”, lê-se na nota divulgada no website.

Entretanto, uma outra associação local, a Simang, liderada por Fernando Lourenço, enviou 65 caixas com bens de primeira necessidade esta quarta-feira num voo da Turkish Airlines, noticiou a TDM. Esta iniciativa teve início graças a um voluntário turco que pertence à Simang. O mesmo voo passou depois por Hong Kong para a recolha de mais bens doados.

Como bombas atómicas

O número de vítimas do terramoto não para de aumentar e, segundo as contas avançadas por Recep Tayyip Erdogan, Presidente da Turquia, esta terça-feira, o número de mortos no país já ultrapassou os 35 mil, e há também pelo menos 105 mil feridos. Na Síria, país vizinho e que há vários anos se vê a braços com uma guerra civil, estão para já contabilizados 5800 mortos.

O governante turco comparou a força dos terramotos, de 7.8 na escala de Ritcher, a uma série de “bombas atómicas”. À medida que os dias passam começa a ser cada vez menos provável encontrar sobreviventes daquele que já é considerado como um dos maiores desastres natural de sempre, tendo em conta os estragos causados e as baixas temperaturas que se fazem sentir nos dois países nesta altura.