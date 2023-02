Habitação | Empréstimos crescem em Dezembro

Em Dezembro de 2022, os novos empréstimos hipotecários para a habitação aprovados pelos bancos de Macau cresceram 118,4 por cento, em relação ao mês transacto atingindo o valor de 3,03 mil milhões de patacas. Os dados foram divulgados ontem pela Autoridade Monetária de Macau.

Entre os novos empréstimos hipotecários para a habitação aprovados, os residentes locais representaram 86,4 por cento do total, cresceram 89,6 por cento e atingiram 2,62 mil milhões de patacas.

Ao mesmo tempo, os empréstimos para não-residentes cresceram para 412,9 milhões de patacas. De Outubro a Dezembro de 2022, o número médio mensal dos novos empréstimos aprovados atingiu 1,80 mil milhões patacas, correspondendo a um aumento de 25,8 por cento em comparação com o período anterior, entre Setembro a Novembro.

Até finais de 2022, o saldo bruto dos empréstimos hipotecários para a habitação atingiu 238,5 mil milhões de patacas, cresceu 0,4 por cento relativamente ao mês anterior, mas decresceu 2,0 por cento face ao período homólogo. Destes empréstimos, 95,0 por cento foram concedidos aos residentes. Em relação ao mês anterior, os saldos brutos dos empréstimos hipotecários para a habitação aos residentes cresceram 0,4 por cento. Porém, para os não-residentes decresceram 0,5 por cento.

No final do ano passado, o rácio das dívidas não pagas relacionadas com empréstimos hipotecários para a habitação manteve-se inalterado no nível de 0,5 por cento, quando comparado com o mês anterior, mas cresceu 0,2 ponto percentual em relação ao período homólogo do ano transacto.