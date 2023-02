Espectáculos nas Casas da Taipa e Feira do Carmo recomeçam no sábado

É já este sábado que começa mais uma ronda dos “Espectáculos no âmbito da Excursão Cultural Profunda”, que decorrem aos fins-de-semana na zona das Casas Museu da Taipa e o anfiteatro junto à Feira do Carmo. A ideia, segundo o Instituto Cultural (IC), é celebrar o Festival das Lanternas e “proporcionar a residentes e turistas uma série de experiências culturais e concertos musicais com características únicas na antiga Vila da Taipa, enriquecendo assim a experiência do turismo cultural”.

Todos os sábados, e até ao dia 25, decorre o programa “Música e Actividades em Família e Infantil”, entre as 16h e 18h. Trata-se de uma série de espectáculos que, como o nome indica, são dirigidos a toda a família e englobam diversos estilos musicais, tais como percussão em família, música para crianças, músicas de filmes, cinema e Musicais e temas de teatros musicais, entre outros. Assim, o público poderá “sentir a magia própria da música, num ambiente descontraído”, podendo ainda participar nos concertos.

O evento conta ainda com o programa “Amor na Vila Antiga”, a propósito da chegada do Dia de São Valentim, que se celebra a 14 de Fevereiro. Este programa, que termina dia 26 e que acontece todos os domingos, entre as 16h e as 18h, apresenta também uma grande diversidade de espectáculos, tal como o temático “Melodias do Festival das Lanternas”, o teatro musical adaptado “Amor no Café da Vila Antiga”, a peça de teatro interactivo original infantil “O que é Felicidade?” e um concerto de jazz.

Amor por aí

Paralelamente, a Feira do Carmo servirá especialmente de palco para várias actividades de interacção com o tema “amor”, sendo disso exemplo a tenda interactiva “Confessar o Amor com Ramos de Flor” e outros pontos de interesse fotográfico no âmbito do Dia de São Valentim. No próprio dia do Festival das Lanternas, haverá ainda jogos de adivinhas e enigmas tradicionais, que permitirão aos visitantes desfrutar plenamente do ambiente romântico e festivo.

Além disso, no dia 19, na Feira do Carmo, terá lugar o workshop “Série Querida Família — Teatro Interactivo para Famílias”, no qual através da apresentação de obras clássicas e livros de ilustrações, será introduzido o tema das respectivas histórias, o que permitirá aos participantes desempenhar o papel de protagonistas e criar um desenvolvimento dessas histórias. A participação é gratuita e os interessados podem efectuar a sua inscrição na sua Conta Única, entre os dias 6 e 14 deste mês.