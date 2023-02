Ano Novo Lunar | Aeroporto de Macau com subida de 80% de passageiros

O Aeroporto Internacional de Macau acolheu mais de 76 mil passageiros durante a semana do Ano Novo Lunar, mais 80 por cento do que em igual período de 2022, anunciou ontem o operador do aeroporto. Num comunicado, a Macau International Airport (MIA) disse ainda que a infraestrutura registou 620 aterragens e descolagens no período entre 22 e 29 de janeiro, mais 47 por cento do que no Ano Novo Lunar de 2022.

“Com o alívio das restrições fronteiriças devido à pandemia [de covid-19], as chegadas de visitantes dispararam significativamente”, sublinhou-se no comunicado.

A MIA adiantou que o aeroporto teve em Janeiro 20 rotas para a China continental, incluindo para as duas principais cidades, Pequim e Xangai, assim como voos para Taiwan, Banguecoque (Tailândia), Singapura, Seul (Coreia do Sul), Hanói (Vietname) e Tóquio (Japão).

No comunicado referiu-se que, além das 11 companhias aéreas actualmente a operar em Macau, a China Southern Airlines, a Hainan Airlines, a Air Asia e a Philippine Airlines irão “muito em breve” retomar voos para a China continental e para o sudeste asiático.

No primeiro Ano Novo Lunar marcado pelo alívio das medidas de prevenção contra a covid-19, Macau registou 451 mil visitantes, quase o triplo de 2022, mas ainda assim menos 62 por cento do que em 2019, o último ano antes da pandemia de covid-19.

Os números foram avançados no domingo pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), com as autoridades a sublinharem que foram superadas as expectativas. “Entre o total de 451 mil visitantes que entraram em Macau (…), 265 mil vieram do interior da China e 165 mil de Hong Kong”, destacou a DST, em comunicado.

“No terceiro dia do Ano Novo Chinês (dia 24), o número de visitantes ultrapassou os 90 mil, marcando um novo recorde diário desde o início da pandemia”, pode ler-se na mesma nota. As autoridades salientaram ainda que a média da taxa de ocupação hoteleira foi de 85,7 por cento, com um pico no terceiro dia, de 92,1 por cento.