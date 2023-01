São Januário | Serviços regressam à normalidade

Os serviços de urgência, internamento, admissão de novos doentes e operações urgentes no Centro Hospitalar Conde de São Januário regressam hoje à normalidade, incluindo o serviço de consultas externas diferenciadas ou a realização de análises.

As visitas aos doentes internados podem também decorrer nos horários habituais, sendo que, no máximo, duas pessoas poderão estar num quarto a visitar um doente, não sendo aconselhável visitas de crianças com menos de cinco anos.

Os Serviços de Saúde decidiram, no entanto, suspender o horário de visita dos doentes na urgência “até novo aviso”. Todos os que não conseguiram ter as suas consultas, agendadas para o período de 28 de Dezembro a sábado, serão novamente contactados pelo hospital para novo agendamento ou para ter a consulta via telefone.

Nos centros e postos de saúde, incluindo no centro de exames médicos para os funcionários públicos, mantém-se, entre hoje e sexta-feira, o normal funcionamento dos serviços para adultos, cuidados de saúde pré-natais, exames obstétricos, cuidados de saúde infantil, medicina tradicional chinesa, acupuntura, saúde oral, colheita de sangue e cuidados de enfermagem. No entanto, haverá limitações para as consultas externas não marcadas, sendo canceladas as restantes marcadas. Para o levantamento da medicação deverão ser contactados os centros de saúde das áreas de residência.