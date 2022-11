Chan Chak Mo defende Festival da Gastronomia

Chan Chak Mo, presidente da Comissão Organizadora do Festival Internacional de Gastronomia, defendeu ontem as medidas pandémicas exercidas no evento. Foi desta forma que o também deputado reagiu às notícias de que o festival tinha sido visitado no sábado à noite por um estudante de 14 anos, um dos últimos casos de covid-19 confirmados na comunidade.

Segundo Chan, todas os presentes nas 140 bancas com comida estão obrigados a fazer um teste de ácido nucleico a cada 24 horas e os visitantes só podem estar sem máscaras nas zonas delimitadas para consumo das refeições.

Além disso, o organizador destacou que em todas as entradas do festival há seguranças que obrigam os visitantes a apresentar o código de saúde.

Afastado, para já, está o cenário de serem impostas restrições mais exigentes. Segundo o deputado, que falou ontem na Assembleia Legislativa, os organizadores vão seguir as orientações do Governo. No entanto, e por agora, não se antevê que as medidas de admissão possam ser mais apertadas.

Quanto ao número de visitantes, Chan Chak Mo afirmou que tem estado abaixo do esperado, o que explicou com a chuva dos últimos dias. Ao mesmo tempo, admitiu que este caso de covid-19 é um factor que afasta as pessoas do festival.