Covid-19 | Maratona “internacional” sem atletas estrangeiros

Enquanto um dos territórios com restrições pandémicas mais rigorosas no mundo, é cada vez mais difícil convencer atletas estrangeiros a participar em provas desportivas em Macau. Ontem foi confirmado que a maratona não vai contar com atletas internacionais, pelo terceiro ano seguido

A Maratona Internacional de Macau, que se realiza no domingo, não vai ter atletas vindos do estrangeiro, pelo terceiro ano consecutivo, admitiu ontem o Instituto do Desporto. Esta é uma realidade que se repete, apesar de a prova continuar a ser denominada como “internacional”.

À agência Lusa, uma porta-voz do Instituto confirmou que a 41.ª edição da prova não vai ter qualquer maratonista vindo de fora da China, contando apenas com atletas convidados do Interior. Em Setembro, o presidente do Instituto de Desporto, Pun Weng Kun, tinha dito que a prova iria aceitar a inscrição de atletas vindos do estrangeiro, pela primeira vez desde 2019, desde que cumprissem quarentena e as restantes medidas de combate à covid-19.

Quem chega do estrangeiro, Taiwan ou Hong Kong continua a ser obrigado a cumprir uma quarentena de cinco dias num hotel, seguida de três dias em casa. Durante a apresentação da prova, Pun disse esperar que “haja atletas estrangeiros interessados” em marcar presença, mas admitiu que a organização iria concentrar-se, tal como nas duas edições anteriores, em convidar os principais maratonistas da China continental.

A realidade vem agora mostrar que não houve atletas internacionais interessados em cumprir a quarentena “vendida” como se fosse de cinco dias, mas que na realidade, para quem vem do estrangeiro e não tem local onde ficar, é de oito dias num quarto de hotel. As únicas saídas permitidas nos últimos três dias são para que as pessoas se desloquem aos postos de testagem.

Vagas esgotadas

Apesar de não haver atletas do vindos do estrangeiro, as 12 mil vagas da prova, 1.400 na maratona, 4.800 na meia maratona e 5.800 na minimaratona, foram todas esgotadas.

Tal como em 2021, a participação exige um teste negativo e que os atletas sejam inoculados com pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19, nos 14 dias antes da prova. Dados oficiais do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus dos Serviços de Saúde de Macau indicam que 91,7 por cento da população já recebeu pelo menos duas doses da vacina.

O território enfrentou em Junho e em Julho o pior surto de covid-19, que levou à imposição de um confinamento parcial. Desde o início da pandemia, registou seis mortos e mais de 2.700 casos da doença, incluindo assintomáticos.