Ex-director do Museu do Palácio da Cidade Proibida em palestra em Macau

No próximo dia 12 de Dezembro, às 19h, realiza-se no Pavilhão Polidesportivo da Universidade Politécnica de Macau a palestra “Poder da Cultura – Atribuir Vitalidade aos Recursos do Património Cultural”. Organizado pelo Instituto Cultural, o evento conta com a presença do ex-director do Museu do Palácio da Cidade Proibida, Shan Jixiang, que irá discorrer sobre a “relação entre a colecção do Palácio e a vida quotidiana, de modo a permitir que o público sinta a parte prática do património cultural e possa perceber melhor o poder da cultura”.

Shan Jixiang irá também falar sobre a situação actual do património cultural mundial do Interior da China e partilhar a experiência do Museu do Palácio no âmbito da salvaguarda e gestão dos recursos culturais. Além disso, o responsável irá discutir as melhores formas de tirar proveito de “meios tecnológicos e tecnologias inovadoras para que os recursos do património cultural possam ser integrados de forma efectiva na vida da população”.

O objectivo desta interacção entre tecnologia e registos históricos visa ligar “o património com a realidade actual, de modo a conferir mais vitalidade à cultura tradicional e enaltecer a sua fruição e o seu valor”, aponta o IC.

Curriculum Vitae

Shan Jixiang é investigador, arquitecto sénior, e urbanista. É licenciado em Planeamento e Design Urbano pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Tsinghua e obteve o grau de Doutor em Engenharia, sob a orientação do Professor e membro da Academia de Ciências e da Academia de Engenharia da China, Wu Liangyong.

Actualmente, é presidente da Associação de Património Cultural da China, Investigador convidado do Instituto Central para o Estudo da Cultura e da História e director do Conselho Académico do Museu do Palácio da Cidade Proibida.

O IC acrescenta que o palestrante desempenhou diversos cargos de elevada importância, nomeadamente, como director da Administração Municipal do Património Cultural de Pequim, director da Comissão de Planeamento Municipal de Pequim, director da Administração Nacional do Património Cultural e director do Museu do Palácio da Cidade Proibida. Além disso, foi membro do Comité Nacional, respectivamente, na 10.ª, 11.ª e 12.ª Conferências Consultivas Políticas do Povo Chinês. A inscrição para a palestra, que será apresentada em mandarim, está aberta até 4 de Dezembro.