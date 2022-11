Cuba | Pequim doa cerca de 96 milhões de euros a Havana

DR

A China doou 100 milhões de dólares (a Cuba por ocasião da visita do Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ao país asiático, informou no sábado Havana. O vice-primeiro-ministro cubano, Alejandro Gil, garantiu que o montante será aplicado “nas prioridades do povo”, segundo a Presidência.

Em declarações à imprensa cubana que cobriu a viagem de Díaz-Canel e seis dos seus ministros à China, Rússia, Argélia e Turquia, Gil explicou que foram assinados 12 instrumentos jurídicos. O governante destacou os relacionados com a “reabertura de novos financiamentos” como o investimento num dique flutuante enviado da China para Cuba, em 2019.

“Está praticamente concluído esse investimento, mas ficaram pendentes alguns ajustes”, considerou, citado na imprensa. O também responsável pela Economia e Planeamento referiu que ficou acordado concretizar um investimento no “programa de reconversão ou modernização da imprensa”.

No encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping, o chefe de Estado cubano abordou a crise económica no seu país, enquanto o líder da nação asiática garantiu que “fará todo o possível para dar apoio” aos cubanos perante os “grandes desafios” que enfrentam.