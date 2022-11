“Young Chef Young Waiter” | Dois profissionais locais alcançam finais no Mónaco

DR

A final da competição “Young Chef Young Waiter” [Jovem Chef, Jovem Garçon], que decorreu na última quarta e quinta-feira no Mónaco, contou este ano com dois jovens profissionais do sector da restauração de Macau, de nome William Wang Weicheng e Mondass Velautham.

Segundo uma nota da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), os dois jovens, apesar de não terem arrecadado qualquer prémio, “competiram contra 12 profissionais de restauração de vários países e regiões”, além de terem elevado “as suas aptidões profissionais através de um dia de formação organizado pela organização”.

Os dois jovens “trocaram ainda trocaram experiências e alargaram os seus horizontes com os participantes de outros países e regiões, obtendo experiências valiosas durante o concurso, o que ajudará a melhorar os seus conhecimentos e técnicas profissionais nos serviços de culinária e restauração”, aponta a mesma nota.

Os profissionais oriundos do País de Gales venceram a competição, enquanto as equipas de Singapura e Inglaterra ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Ser internacional

As semi-finais e finais do concurso “Young Chef, Young Waiter Macao 2022” tiveram lugar em Setembro e Outubro deste ano. William Wang Weicheng, formando de gestão culinária do Wynn Macau, venceu o prémio de “Melhor Chef” de Macau, enquanto Mondass Velautham, director do restaurante “Pronto”, do Wynn Palace, foi galardoado com o prémio de “Melhor Garçon”.

A competição reuniu 14 jovens chefs e empregados de mesa oriundos de Inglaterra, Ilhas Caimão, Irlanda, País de Gales, Canadá e Singapura, a par com Macau, num total de sete países e regiões, com idade inferior a 26 anos e pelo menos três anos de experiência, que competiram entre si pelo galardão mundial.

Os 14 concorrentes foram divididos em sete equipas, constituídas por um chef e um empregado de mesa dos países e regiões participantes, sendo que cada uma concebeu, em conjunto, um menu com características próprias para ser avaliado pelo júri.

Cada chef teve de preparar almoço para cinco pessoas com entrada, prato principal e sobremesa, dentro do tempo indicado, que foi depois avaliado por um júri. Foram ainda colocadas perguntas sobre a preparação do cocktail de vodka, a colocação da mesa e outros preparativos da colocação da mesa. O júri das duas competições do concurso mundial integrou 12 membros, entre os quais se destaca Jason Atherton, conhecido chef com estrelas Michelin.

Após esta experiência, a DST espera que mais jovens de Macau possam integrar o sector da restauração, além de elevarem o seu nível de competitividade no contexto internacional.