AICEP | Rita Santos reúne com dirigentes

A presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia das Comunidades Portuguesas, Rita Santos, reuniu com duas dirigentes da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) – Portugal Global, Madalena Oliveira e Ana Cristina Oliveira em Lisboa. Durante o encontro foram debatidas “oportunidades de investimento e de comércio em Portugal e os potenciais produtos que possam ser exportados para Macau, servindo depois de plataforma para o vasto mercado do Interior da China”, aponta um comunicado.

A mesma nota dá conta que o encontro vem na sequência do pedido de vários jovens empresários para que Rita Santos obtenha “informações dos produtos fabricados em Portugal que possam utilizar Macau como ponte de ligação para entrar no mercado das cidades da Grande Baía”.

Além deste encontro com as responsáveis da AICEP – Portugal Global, Rita Santos tem participado em reuniões do Conselho das Comunidades Portuguesas a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Secretaria do Estado das Comunidades portuguesas.