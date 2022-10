Concertos hush | Maratona musical em Hác-Sá nos dias 5 e 6 de Novembro

DR

Três palcos e 46 bandas dispersas por dois dias repletos de música ao vivo. Nos próximos dias 5 e 6 de Novembro a Praia da Hác-Sá volta a receber os Concertos hush!, com um programa recheados por bandas locais dos mais variados estilos musicais e actividades para públicos de todas as idades

Música para todos os gostos e em abundância será o prato forte do festival Concertos hush! 2022. Durante o fim-de-semana de 5 e 6 de Novembro, a Praia de Hác-Sá será o epicentro da música ao vivo, com uma zona infantil e três palcos especiais onde vão actuar 46 grupos artísticos locais.

O programa musical deste ano irá oferecer ao público estilos musicais para todos os gostos, do rock ao jazz, passando pelo soul e funk, atravessando mundos entre a música tradicional e a onda futurista da electrónica, sem esquecer o rock alternativo, heavy metal, hip hop e, claro, a música pop.

O palco principal (Hot Wave) será na Praia de Hác-Sá, com os primeiros acordes a começarem a soar às 15h e a prolongarem-se até às 21h45. No dia 5 de Novembro, sábado, actuam oito bandas no palco Hot Wave, com o indie rock dos Avidya a abrir as hostilidades. A banda formada em 2017 apresenta um repertório com fortes influências dos 1970 e 1980.

A banda que se segue, por volta das 15h45 são os thetiredeyes. Com uma sonoridade que reflecte as diferentes influências musicais dos seus elementos. Baseado no jazz tradicional, os arranjos de thetiredeyes são fortemente influenciados por estilos como R&B, Neo soul, Hip hop e Pop.

Mantendo a tónica no funk e R&B, os Dr. Jen são a banda que se segue no cartaz de sábado.

Com dois discos na bagagem e uma carreira de quase 20 anos, os WhyOceans prometem ser um dos destaques do dia, com a sua mistura de post rock e sonoridades que bem podiam musicar filmes e paisagens.

A vivacidade dos ARICLAN irá devolver o electro-funk ao público do Hush, por volta das 18h25. Com o multi-instrumentista ARI ao leme, a banda costuma brindar a plateia com actuações enérgicas e profissionais.

Para baralhar um pouco os géneros, de seguida sobem ao palco Hot Wave os Cancer Game, o conjunto cujo estilo musical se situa entre Metalcore e Hardcore.

A banda que se segue no cartaz poderá ainda ser uma incógnita, por virem do Interior da China. A dupla Wang Lei e Tile Wang, cuja criação musical assenta no experimentalismo e rock. A dupla FIDA fecha o cartaz do primeiro dia de concertos no palco principal, com a mistura de pop, folk e rock.

Lugar aos pequenos

Em torno do palco principal não vão faltar motivos de interesse, com várias tendas com lembranças à venda, comes e bebes, temas musicais, entre outros. Além disso, haverá lugar para os mais pequenos no palco “GEG hush! Kids”, apoiado pelo Galaxy Entertainment Group, que inclui uma zona infantil e um palco montado pela primeira vez na ladeira de relva, onde vãio actuar bandas musicais infantis e juvenis.

Outro dos focos musicais do Hush deste ano é o palco Summer Chill, montado na entrada do Parque de Praia de Hác-Sá, que estará operacional entre 14h30 e as 19h, para um ambiente mais intimista e convidativo à descontracção.

No dia 5 de Novembro, destaque para a actuação da dupla Paulo Pereira Saxperience, que reinventa ao vivo conceitos de jazz, aliando o saxofone de Paulo Pereira às batidas electrónicas do DJ Ryoma. A simbiose entre os dois estilos musicais resulta em novas visões de clássicos intemporais e na improvisação sob paisagens electrónicas a abeirarem-se do acid jazz.

O fecho do palco Summer Chill no primeiro dia de concertos em Hác-Sá estará a cargo do veterano músico local Lobo. No dia 6 de Novembro, o palco principal volta à acção às 15h, com K-Off, uma interessante banda formada por entusiastas de séries de anime rock japonesas. Com actuações no LMA, Macau Comic Festival, Festival de Gastronomia de Macau e no Centro de Ciência, os K-Off têm habituado o público local a actuações energéticas e divertidas.

A seguir no cartaz, com subida ao palco Hot Wave marcada para as 15h45 será a vez do SCAMPER, uma banda de pop-punk que abriu para os Linking Park quando passaram por Macau numa tournée mundial.

Mantendo a tónica no punk-rock, a banda que se segue é os B_Gei3.

O desfile de bandas do último dia de concertos no palco principal prossegue com os CHILLERZ, Amulets, Ocean Walker (actuação da Associação de Música Soul de Macau) e o emo rock dos Daze in White a fechar o dia.

Também no dia 6 de Novembro, a partir das 18h35, a banda BETCHY & JAI-YO! sobe ao palco Summer Chill, o trio que “toca todo o tipo de música, que pode ir do Jazz/Rock/Pop ao Jazz Latino/Jazz Brasileiro”.

A banda é composta pela cantora Betchy Barros, Ivan Pineda no baixo, Ari Calangi na bateria e João Marcos Mascarenhas no piano/teclas.