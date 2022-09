Economia | Chan Meng Kam apela à confiança em Ho Iat Seng

DR

Apesar das dificuldades económicas, Chan Meng Kam apelou à confiança da população e mostrou-se convicto que o futuro vai ser risonho para o território. As declarações foram citadas pelo Jornal do Cidadão, como reacção à promessa do Governo Central, através de Xia Baolong, do estudo e implementação de medidas para promover a diversificação e desenvolvimento da economia local.

O empresário e ex-membro do Conselho Executivo reconheceu que nos últimos três anos a população foi afectada pelo impacto da pandemia, com a emergência de vários desafios a nível económico e social. No entanto, apelou à confiança em Macau e no Chefe do Executivo que afirmou ser “o chefe da família” que vai fazer com que todos avancem resolutamente e de forma unida, para enfrentar e ultrapassar as dificuldades.

As palavras fazem eco do discurso de Xia Baolong, que também tinha pedido união à volta de Ho Iat Seng.

Chan Meng Kam argumentou ainda que Macau tem o apoio do Governo Central, como prometido pelo chefe do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, o que vai a levar às melhorias da condição de vida.

Como prova da confiança, o empresário e proprietário de vários casinos-satélite recordou que desde a transferência de soberania, Macau atravessou muitas dificuldades, como a crise da SARS, crise financeira e vários tufões, mas que conseguiu sair por cima. Por isso, Chan Meng Kam defende que não há razão para que o mesmo não suceda desta vez, e assegurou que o Governo de Ho Iat Seng vai produzir esses resultados, contando que a população se mantenha unida.