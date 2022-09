Concurso público | Deputado pede penalizações para empresas 

DR

Leong Hong Sai, deputado ligado à União Geral das Associações dos Moradores de Macau (Kaifong) defendeu ontem que o Governo deve melhorar o sistema de avaliação das propostas apresentadas nos concursos para obras públicas, para que seja criado um mecanismo de penalização de empresas que não cumprem critérios de qualidade ou outros exigidos, com o prazo.

Desta forma, quando concorrerem a concursos públicos, as empresas ou consórcios terão logo menos pontos do que as restantes candidatas. O deputado lembrou, citando investigações do Comissariado contra a Corrupção, que se verificaram problemas em muitos projectos de habitação pública, com responsabilidades do empreiteiro.

Por sua vez, Ho Ion Sang, eleito pela via indirecta, disse que na última sessão legislativa foram recebidos mais de três mil pedidos de ajuda nos gabinetes dos deputados ligados aos Kaifong, com 45 por cento sobre testagens em massa durante a pandemia, pedidos de apoio na área da saúde mental e questões sociais. “Talvez os residentes não soubessem as informações sobre as medidas de prevenção da pandemia, porque, pela primeira vez, houve um surto comunitário de grandes dimensões”.

Como exemplo, o deputado disse que muitos idosos não tinham telemóvel para marcar os testes de ácido nucleico, com os Kaifong prestado este apoio. Ho Ion Sang defendeu que o Governo deve disponibilizar mais medidas na área da saúde mental. O deputado Ngan Iek Hang, também presente na conferência de imprensa de ontem, pediu que o Governo lance o mais breve possível a nova ronda de apoios económicos, no valor de dez mil milhões de patacas.