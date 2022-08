Galaxy com prejuízo de 850 milhões de dólares no primeiro semestre

DR

A operadora de jogo Galaxy, com quatro casinos em Macau, anunciou hoje um prejuízo de 850 milhões de dólares de Hong Kong no primeiro semestre deste ano.

O resultado contrasta com o lucro de 947 milhões de dólares de Hong Kong no primeiro semestre de 2021 e deve-se ao mau desempenho verificado no segundo trimestre, com as receitas líquidas a caírem 56% em relação a igual período do ano passado e 41% quando comparado com os primeiros três meses do ano. O prejuízo é sobretudo justificado pela empresa com as restrições devido à covid-19.

Os casinos em Macau continuam a apresentar prejuízos sem precedentes, uma situação agravada desde junho devido ao surto mais grave registado em Macau e que levou mesmo, em julho, ao encerramento dos casinos durante quase duas semanas, o que sucedeu pela segunda vez desde o início da pandemia.

De resto, as receitas do jogo em Macau caíram em julho 95,3% em termos anuais, fixando-se em 398 milhões de patacas, o pior resultado desde 2003.