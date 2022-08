Zonas-Alvo | Novas áreas fizeram teste ácido nucleico ontem

DR

Quem habita ou circulou nas zonas-alvo frequentadas pelo indivíduo identificado como positivo em Zhuhai foi submetido ontem a teste de ácido nucleico obrigatório.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou ontem que os destinatários sujeitos a testes nas zonas alvo eram residentes, ou pessoas que trabalham, na Rua Central da Areia Preta, Avenida do Nordeste, Rua Central de Areia Preta, Rua 1 de Maio, por serem adjacentes ao Edifício Polytec Garden.

Nas imediações das Portas do Cerco, foi testado quem reside e trabalha na Praça das Portas do Cerco, Rua da Paz, Rua Dois do Bairro Iao Hon, Rua Quatro do Bairro Iao Hon, Istmo de Ferreira do Amaral, Travessa de Artur Tamagnini Barbosa, Rua de Lei Pou Ch’ôn, Travessa Um da Cidade Nova de T’oi Sán, Rua Dois da Cidade, Rua do Canal das Hortas e Rua dos Currais.

Considerando o alto risco nas áreas relevantes, não ficaram isentos bebés e crianças pequenas nascidos após o dia 1 de Julho de 2019, assim como idosos com dificuldade de locomoção que necessitem de cuidados de acompanhamento e pessoas com deficiência. As pessoas sujeitas a teste foram avisadas por SMS.