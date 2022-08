Traçando a história do cristianismo na China a partir da estela

DR

(História da Primeira Entrada do Cristianismo na China • Parte 1)

Texto e imagens: Ritchie Lek Chi, Chan

O cidadão de Macau não é alheio ao catolicismo, que deve ser chamado correctamente de cristianismo. Este nome não se refere ao “cristianismo” (protestante) que surgiu mais tarde. Isso é especificamente declarado no meu artigo em chinês, porque os chineses chamam ao cristianismo “a religião de Deus” (“Tian zhu jiao” em mandarim), enquanto o protestantismo é chamado de “cristianismo” (“Ji du jiao” em mandarim). Na história moderna, Macau não foi apenas o primeiro lugar no Extremo Oriente a estabelecer uma diocese católica, mas tornou-se também num importante “entreposto” (Nota 1) para governar os assuntos católicos na China, Japão, Vietname e Sudeste Asiático (excluindo as Filipinas). Muitos missionários famosos viajaram para a China continental via Macau para realizar missões. Em 1568, D. Belchior Nunes Carneiro Leitão (Figura 1), jesuíta, foi nomeado bispo de Macau pelo Papa Júlio II. Embora o catolicismo possa criar raízes em Macau, não é a primeira vez na história que entra na China.

Nestorianismo antecede os jesuítas por mil anos

Até agora, de acordo com a “A estela de Da Qin Nestoriana espalhada na China” (Nota 2) no Museu da Floresta de Estelas em Xi’an, os círculos arqueológicos ou religiosos geralmente reconhecem que o catolicismo chegou à China pela primeira vez durante a dinastia Tang e pertencia à seita nestoriana. O nestorianismo foi fundado mais de mil anos antes dos jesuítas serem conhecidos do povo de Macau (os jesuítas foram fundados em 1534). A Wikipédia descreve, “O nestorianismo originou-se no que hoje é a Síria e foi estabelecido na Pérsia entre 428 e 431 d.C. pelo padre sírio, Patriarca Nestório de Constantinopla. O nestorianismo é considerado a primeira seita cristã a entrar na China e tornou-se um campo activo de pesquisa em Sinologia.”

A mente e a confiança da Dinastia Tang

Em 17 de Novembro de 2021, o Papa Francisco encontrou-se com Mar Gewargis III, Patriarca da Igreja Assíria Oriental, no Vaticano (Figura 2). Esta antiga igreja foi subitamente sinalizada novamente. A “Igreja Assíria Oriental” também era chamada de “Nestianismo” na China antiga. Em 635 d.C., o imperador Taizong Li Shimin (Figura 3) encontrou-se com o bispo nestoriano Aroben da Síria e permitiu que o nestorianismo se estabelecesse em Chang’an e realizasse o trabalho missionário, de modo que a igreja se expandiu para as planícies centrais por duzentos anos. A Dinastia Tang não apenas aceitou o nestorianismo, mas teve também uma atitude aberta para aceitar outras culturas e religiões estrangeiras, de modo que o budismo, o islamismo, o zoroastrismo e o maniqueísmo pudessem sucessivamente “aterrissar” em Chang’an e expandir-se para outras partes da China. A razão pela qual os imperadores da Dinastia Tang tinham uma mente tão aberta e confiança mostrou que havia um ambiente político estável e uma forte força nacional naquela época.

De volta à ” A estela de Da Qin Nestoriana espalhada na China”. Em 1623, no final da Dinastia Ming, esta estela foi escavada no Oeste de Xi’an (Figura 4), o que não só chocou os círculos arqueológicos e religiosos na China e no exterior, mas também atraiu muitos especialistas e pessoas para Xi’an para observar e estudar esta estela. Além disso, um grande número de jornais chineses e estrangeiros ou artigos introdutórios apareceram para apresentar esta antiga estela. Até agora, através de muitos documentos ou da Internet podem consultar-se informações relevantes. Vale a pena ressaltar que a estela tornou-se uma das “quatro estelas” de maior prestígio na história das descobertas arqueológicas do mundo (Nota 3).

No Inverno, há dois anos, fui a Xi’an visitar parentes. Para ter um vislumbre deste autêntico trabalho arqueológico, enfrentei o frio para ir ao Museu da Floresta de Estelas para ver “A estela de Da Qin Nestoriana espalhada na China” (Figura 5). Além disso, em 2001, na mostra “A Civilização da Dinastia Tang rumo ao mundo” realizada pela Câmara Municipal de Macau Provisória (actual Municipal Affairs Bureau), o papel de fricção da estela foi uma das peças importantes da exposição. (Figura 6)

Traços de Nestorianismo foram vistos antes da Dinastia Tang

Devido à descoberta da ” A estela de Da Qin Nestoriana espalhada na China”, é amplamente reconhecido que o catolicismo pisou pela primeira vez a China no nono ano de Tang Zhenguan, 635 d.C. Mas o que é surpreendente é que alguns documentos antigos e muitos estudiosos agora revelam que o catolicismo chegou às planícies centrais da China antes da dinastia Tang.

A 19 de Fevereiro de 2016, o jornal português “Hoje Macau” publicou um artigo de José Simões Morais “Os primeiros cristãos na China”, o conteúdo apresenta de forma concisa e clara a expansão do cristianismo para o leste e a situação histórica do nestorianismo na China. A primeira frase do artigo afirma, “Como lenda, o Apóstolo S. Tomé teria visitado a China no século I, onde dessa data há pedras gravadas com desenhos em baixos-relevos de histórias bíblicas”. Na segunda parte do artigo, o último parágrafo que descreve a Igreja de S. Tomé refere que, “uma nova actualidade quando Wang Weifan, mestre estudioso da História do Primitivo Cristianismo assim como de Arte e Cultura Chinesa, ao analisar as pedras em baixo-relevo de dois túmulos da dinastia Han do Leste (25-220) encontradas em Xuzhou, na província de Jiangsu, nelas descobriu representados episódios Bíblicos. Se os estudos provarem que Wang Weifan tem razão, então a chegada do Cristianismo à China recua para o final do século I, quinhentos anos antes do que até hoje se pensava”.

Três mil monges na Dinastia Wei do Norte(386 d.C.-535 d.C.)

Embora esta afirmação não tenha sido comprovada, não é infundado que o catolicismo tenha entrado no Império Chinês antes da Dinastia Tang. Do que se sabe actualmente, um artigo da página Daily Headlines, o título é “A China espalhou o cristianismo tão cedo⁈” O artigo expõe que no livro “Luoyang Jialan Ji” (Mosteiro Budista na cidade de Luoyang, província de Henan) escrito por Yang Xuanzhi, um escritor de prosa da Dinastia Wei do Norte, uma passagem sobre “Templo Yongming” no Volume 4, “Os monges de centenas de países, mais de 3.000 pessoas, aqueles das regiões do extremo oeste e até mesmo do Grande Reino de Qin, todos eles estão no que diz respeito ao mundo”. Diz-se que no templo budista em Luoyang, capital da Dinastia Wei do Norte no início do século VI, havia mais de 3.000 católicos nas regiões ocidentais (o Grande Estado Qin).

O site do condado de Luoning, cidade de Luoyang, apresentou o antigo templo local Xiangshan Temple, expressou muito claramente a situação do nestorianismo chegando à China naquela época, “O cristianismo, conhecido como nestorianismo na literatura chinesa antiga, originou-se na Palestina no início do primeiro século d.C. Acredita-se geralmente que o cristianismo foi introduzido na China durante a Dinastia Wei do Norte, quando para os locais o cristianismo e o budismo eram colectivamente chamados de ‘monastérios’. O antigo livro “Luoyang Jialan Ji” regista que o Templo Yongming em Luoyang construído pelo Imperador Xuanwu da Dinastia Wei tinha monges de Da Qin . Naquela época, a religião em que Daqin acreditava era o cristianismo, e o Templo de Yongming deveria ser a primeira igreja cristã na China. ”

A evidência dos dois livros coincide

“A Descoberta da Arte Nestoriana nas Regiões Ocidentais (da China)”, coautoria de Lin Meicun, professor da Escola de Arqueologia da Universidade de Pequim, e Szonja Buslig, professora da Universidade Húngara Roland.

Além de mencionar “Luoyang Jialan Ji” de Yang Xuanzhi, o artigo também lista evidências mais específicas. “No século V d.C., o nestorianismo espalhou-se para o leste até o vale de Amu Darya, na Ásia Central, e muitas igrejas foram construídas nas cidades-estados de Sogdian (Nota 4). No início do século VI, o mais tardar, os sacerdotes nestorianos chegaram a Luoyang, a capital da Dinastia Wei do Norte, ao longo da antiga rota da seda.

Ao descrever a “Igreja de São Tomé”, o artigo também usa um livro chinês antigo “Zizhitongjian” (Reflexos da Governança) Volume 147 regista o oitavo ano Tianjian (509 d.C.) da descrição do Imperador Liang Wu: “Naquela época, o budismo floresceu em Luoyang. Além dos monges chineses, havia mais de 3.000 monges das regiões ocidentais”. O imperador Xuanwu da dinastia Wei do Norte também construiu mais de 1.000 salas de meditação no Templo Yongming para abrigá-los.” Os dois livros antigos “Luoyang Jialan Ji” e “Zizhi Tongjian” coincidentemente descrevem o conteúdo do Nestorianismo, indicando que havia mais de 3.000 católicos na Dinastia Wei do Norte, todos “fora dos monges”, que imigraram de Daqin para a cidade de Luoyang na China e as actividades no noroeste da China e nas planícies centrais são os primeiros materiais históricos chineses que reflectem a entrada do catolicismo na China (Nota 5).

Se de acordo com as informações em livros chineses antigos e sites relacionados, pode ver-se que o Nestorianismo chegou à China antes da data indicada na “A estela de Da Qin Nestoriana espalhada na China”, então o ano exacto em que o primeiro grupo de cristãos chegou à China e acredita-se que seja anterior. Por mais de duzentos anos, esse argumento ainda não foi completamente estudado e confirmado por especialistas arqueológicos e históricos.

Notas:

Em 23 de Janeiro de 1576, foi instituída a Diocese de Macau, segundo a ordem do Papa Gregório XIII, a primeira diocese da Ásia Oriental.

“A estela de Da Qin Nestoriana espalhada na China”, Daqin refere-se à Roma antiga. “Quando os antigos chineses descobriram o Império Romano, eles o chamaram de Daqin, que significa ‘grande China’, porque reconheceram que o reino governado pelo Império Romano, tanto em tamanho quanto em poder político, era o mesmo da China naquela época. .O domínio da dominação é bastante”. Há também registos escritos sobre Roma no “Livro da Dinastia Han Posterior”: “O Grande Estado Qin (Roma), um arado (Grécia)…”.

As quatro estelas de pedra são “A estela de Da Qin Nestoriana espalhada na China” da Floresta de Steles em Xi’an, a “Rosetta Stele” egípcia no Museu Britânico em Londres, a “Jordan Moab Stele” no Museu do Louvre em Paris e a “Pedra do Calendário Solar” no Museu Nacional do México. (Monumento Ztec Time Service).

Sogdian, uma antiga nação na Ásia Central, a raça iraniana na corrida Europa, os chineses chamam de “Nove Sobrenomes de Zhaowu” ou “Nove Sobrenomes Hu”, distribuídos principalmente no Tajiquistão, Quirguistão e Uzbequistão e vários países oásis. O Han Oriental Dynasty começou a controlar a Rota da Seda da Ásia Central para Roma e Pérsia. “Comemorando 1500 Anos de Cristianismo Entrando na China,” http://www.aiming4j.net/history9.html