Burla | Finge ser director de escola e engana pais

Um burlão conseguiu infiltrar-se num grupo de WeChat para encarregados de educação e enganou dois utilizadores com o alegado pagamento de taxas de inscrição. O caso foi relatado ontem pelo canal chinês da Rádio Macau, com base na informação disponibilizada pela Polícia Judiciária (PJ), mas a identidade da escola não foi revelada.

Segundo a versão apresentada, a 3 de Agosto, o indivíduo teve acesso ao grupo de conversação e fingiu ser o director da escola. Nesta condição, informou os pais que teriam de fazer o pagamento de 395 patacas, por aluno, em “lai sis” electrónicos pagos com a aplicação Alipay. A necessidade do montante foi justificada com a compra de manuais extra para os estudantes.

Entre os presentes no grupo, apenas dois procederam de imediato ao pagamento. Ouvidos pelas autoridades, os encarregados burlados justificaram ter acreditado que o perfil era verdadeiro, uma vez que apresentava a mesma fotografia que o director, tal como o nome apresentado.

Os pais só perceberam que tinham sido burlados, quando cerca de meia hora depois da primeira mensagem os professores começaram a dizer que o pagamento de 395 patacas não tinha sido pedido pela escola. Com o caso a ser discutido no próprio grupo, o burlão acabou abandonar a conversa.

Por sua vez, os dois pais deslocaram-se à Polícia Judiciária onde apresentaram a queixa. Ao dia de ontem, as autoridades ainda estavam a investigar o caso e a tentar perceber como é que o burlão tinha conseguido infiltrar-se no grupo de WeChat.