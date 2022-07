Fundação Macau | Ho Iat Seng renova Conselho de Curadores

Tiago Alcântara

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng publicou ontem em Boletim Oficial a lista de “individualidades” que, a partir de 11 de Julho, farão parte do Conselho de Curadores da Fundação Macau nos próximos dois anos. Relativamente ao actual Conselho de Curadores há a registar sete novidades, que irão colmatar as saídas de Stanley Au, Susana Chou, Neto Valente, Ung Si Meng, Ma Iao Hang, Eric Yueng e Liu Chak Wan.

Entre as novidades está a antiga deputada e vice-directora da Escola Ho Kong, Chan Hong, Ng Siu Lai, representante de Macau na Assembleia Popular Nacional, o ex-deputado Chan Wa Keong, Mok Chi Wai, presidente da Federação da Juventude de Macau, Ma Chi Wa, do sector empresarial, Liu Cai Seng, vice-presidente da MUST e administrador do Banco de Desenvolvimento de Macau e a advogada Cristina Neto Valente.

De notar ainda que tanto o arquitecto Carlos Marreiros, como Anabela Ritchie, antiga presidente da Assembleia Legislativa, se mantêm no Conselho de Curadores da Fundação Macau.

Noutro despacho publicado ontem em Boletim Oficial, Wu Zhiliang e Zhong Yi Seabra de Mascarenhas viram, respectivamente, os cargos de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação Macau, renovados por mais um ano.

Numa última nota, Ho Iat Seng renovou ainda, por mais dois anos, a nomeação de Vong Hin Fai no cargo de presidente do Conselho Fiscal da Fundação Macau e de Ho Mei Va, Sio Ng Kan e Lau Veng Lin, como membros do mesmo Conselho.