Artes | Residente de Macau colabora em projectos na Polónia e Alemanha

Cheong Kin Man, residente de Macau e antropólogo visual há muito radicado em Berlim, colaborou com a artista Marta Stanisława Sala para a concepção da mostra “O Salgueiro da Ester”, que termina no final deste mês em Cracóvia. Cheong e Marta voltam a juntar-se para uma colaboração para o Begehungen Art Festival, na Alemanha

“O Salgueiro da Ester” é o nome da exposição patente em Cracóvia, na Polónia, na qual colabora Cheong Kin Man, residente de Macau radicado há muitos anos em Berlim e antropólogo visual. Para esta mostra, Cheong Kin Man colabora com a artista polaca Marta Stanisława Sala numa exposição que aborda a história de um salgueiro chorão, plantado no sítio de uma antiga sinagoga, que foi demolida durante o tempo da ditadura na Polónia, em 1973. O antigo salgueiro chorão foi cortado em 2018. A inauguração da mostra, juntamente com a plantação da nova árvore, plantada em Chrzanów, foi inaugurada este domingo.

Este projecto, que integra o festival de cultura judaica polaco FestivALT, conta ainda com a colaboração de Katarzyna Sala, irmã da artista, e Robert Yerachmiel Sniderman, artista e poeta americano de origem polaca judia.

Através de obras em tecido de Marta Stanisława Sala, poemas de Robert Yerachmiel Sniderman e a exibição de um filme experimental, entre outros trabalhos artísticos, pretende-se espelhar a luta contra o anti-semitismo. Cheong Kin Man colaborou na parte da fotografia e imagens, sendo o responsável por toda a representação visual e artística da parte da documentação histórica da exposição. “Recriei cerca de noventa imagens históricas e fiz uma série de fotografias das notas e dos poemas de Robert Yerachmiel Sniderman”, contou o artista.

Uma ligação

Cheong Kin Man permanece artisticamente ligado à artista polaca numa residência artística inserida no Begehungen Art Festival, que decorre na Alemanha, mais concretamente no estado da Saxónia.

“Inspirado pela tradição cantonense de homenagear os antepassados, vamos criar juntamente uma série de ‘dinheiro dos mortos’ com motivos inspirados pela história da antiga República Democrática Alemã”, adiantou Cheong Kin Man. Este projecto será depois apresentado no festival, em Agosto.