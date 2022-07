Chaba | 26 incidentes e dois feridos depois de 23 horas de Sinal 8

Sofia Margarida Mota

Durante o período em que o sinal n.º8 esteve içado devido ao tufão Chaba, Macau registou 26 incidentes, que resultaram em dois feridos. Cheias no Porto Interior, chuvas fortes e queda de azulejos do edifício Koi Nga marcaram a primeira tempestade tropical do ano. Wong Sio Chak enalteceu a capacidade de lidar simultaneamente com surto e intempérie

Além das restrições impostas à população e o esforço adicional do Executivo para combater o surto de covid-19 em Macau, a passagem do tufão Chaba obrigou o Centro de Operações de Protecção Civil (COPC) a accionar, em simultâneo, uma série de medidas para responder aos efeitos daquela que foi a primeira tempestade tropical a afectar o território em 2022.

De acordo com o COPC, entre as 21h30 de sexta-feira e as 20h30 de sábado, período em que o sinal nº 8 esteve içado devido à passagem do tufão Chaba, foram registados em Macau 26 incidentes, que resultaram em duas pessoas feridas. Detalhando, ao longo das 23 horas em que o sinal n.º8 esteve em vigor, registaram-se cinco quedas de árvores, 16 casos de suspensão ou remoção de rebocos, reclamos, toldos, janelas ou outros objectos com risco de queda e cinco casos de queda de andaimes ou outras instalações em estaleiros de obras. Os dois feridos foram transportados para o Hospital Kiang Wu. Segundo o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), foi ainda registado um caso de “negociação de tarifa” por parte de um taxista.

Com a intensidade da chuva e do vento a aumentar ao longo do dia e existindo ainda dúvidas acerca da trajectória a tomar pelo tufão Chaba, o sinal n.º 8 de tempestade tropical tardou a baixar no sábado e, sob a influência do fenómeno da maré astronómica, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) emitiram também o aviso de “storm surge” amarelo.

Segundo a TDM-Canal Macau, a meio do dia, a zona do Porto Interior estava inundada, com a altura da água a atingir meio metro de altura. Um residente da zona do Porto Interior que saiu à rua para comprar comida durante o sinal n.º8, considerou que apesar da chuva intensa, o vento que sentiu não era forte.

“Se os restaurantes não estivessem abertos, não teríamos nada para comer. O tempo está bom. Às vezes, a chuva é forte, mas o vento não é assim tão forte”, disse.

Ao longo de praticamente todo o dia, os postos de testagem contra a covid-19 estiveram encerrados, o serviço de autocarros e do Metro Ligeiro suspensos e as três pontes que fazem a ligação entre Macau e Taipa fecharam. De assinalar ainda que, durante a passagem do “Chaba”, cinco pessoas recorreram às instalações dos centros de abrigo do Instituto de Acção Social (IAS). Já o centro de acolhimento temporário da Ilha Verde, aberto devido ao surto de covid-19, apoiou 113 pessoas.

De acordo com dados do Aeroporto Internacional de Macau citados pela TDM – Canal Macau, o cancelamento de voos de e para Singapura devido ao mau tempo, afectou 281 passageiros.

Pelos ares

Outra das imagens que fica da passagem do tufão Chaba, é a queda de azulejo das paredes exteriores do Edifício Koi Nga, em Seac Pai Van. Num vídeo que circulou nas redes sociais é possível ver duas áreas de vários metros de comprimento de revestimento a “descascar”, revelando a parede do edifício em bruto.

Reagindo à queda de azulejos, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) apontou que o local foi vedado, não existindo impacto na estrutura do edifício. Foi ainda revelado que a DSOP e o Instituto de Habitação (IH) pediram ao empreiteiro responsável “para proceder aos trabalhos de reparação nas partes onde houve queda de tijolos”, com as despesas suportadas pelo próprio.

De acordo com a DSOP, durante a passagem do tufão, a camada exterior dos vidros duplos da parede exterior do Tribunal Judicial de Base “rebentou” e as barreiras da parte lateral da via junto à Rua de S. Tiago da Barra caíram, acabando por ser demolidas pelos bombeiros.

No rescaldo das operações, o secretário para a Segurança Wong Sio Chak, enfatizou a capacidade de resposta da protecção civil perante o surgimento de “dois incidentes súbitos de natureza pública”, ou seja, o surto de covid-19 e a passagem do tufão Chaba. “Os serviços têm ajustado os seus trabalhos em conformidade com as medidas de prevenção epidémica dos Serviços de Saúde, conseguindo salvaguardar com eficácia a vida e os bens dos residentes”, vincou. Todos os sinais de tempestade foram cancelados ontem às 18h.