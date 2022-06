Covid-19 | População tem de realizar testes rápidos amanhã e quinta-feira

DR

As autoridades decretaram que amanhã e quinta-feira a população terá de realizar novamente testes rápidos de despistagem à covid-19, numa altura em que o território contabiliza 414 casos. Tal como as últimas rondas de testes, os resultados devem ser declarados no portal https://app.ssm.gov.mo/generalrat

O código de saúde ficará vermelho caso o resultado positivo. Caso o resultado do teste de anti-génio não seja efectuado e carregado no dia 29 de Junho, o código de saúde será convertido na cor amarela às 00H00 de 30 de Junho. No dia 30 os residentes devem, também, efectuar o teste rápido de anti-génio e carregar imagem comprovativa no sistema. O código de saúde poderá ser convertido novamente na cor verde. Caso contrário, às 00H00 de 1 de Julho o código de saúde será bloqueado na cor amarela, sendo que, para alterar para a cor verde os interessados devem ser submetidos a testes de ácido nucleico pagos por si.

Caso o teste de anti-génio seja concluído de acordo com os requisitos e as pessoas vejam a cor do seu código convertido na cor vermelha ou amarela, podem requerer o levantamento desses códigos na plataforma de Pedido de informações e assistência sobre a prevenção de epidemia de COVID-19, https://www.ssm.gov.mo/covidq .

Caso o teste anti-génio seja positivo, além da declaração no Código de Saúde de Macau, independentemente de apresentar ou não febre, sintomas respiratórios e outro tipo de desconforto, as pessoas devem chamar uma ambulância (telefone nº: 119, 120 ou 2857 2222) para a realização de um teste PCR no Centro Hospitalar Conde de São Januário o mais rapidamente possível. A nota de imprensa dá conta que, “além da pessoa que tenha o teste positivo, os demais co-habitantes não podem sair de casa”.