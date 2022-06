Pacífico Sul | China vai nomear representante para nações insulares

DR

Na sequência do périplo do ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, pelos pequenos países do sul do Pacífico, com o intuito de firmar um acordo abrangente, Pequim anunciou a nomeação de um delegado especial para a região

O Governo chinês anunciou ontem que vai nomear um enviado especial para as nações insulares do Pacífico Sul, reflectindo as crescentes ambições de Pequim para a região estratégica.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, está a realizar um périplo pelas nações insulares da região, tendo chegado ontem a Tonga, que continua a recuperar de uma enorme erupção vulcânica e um tsunami, que matou três pessoas em Janeiro e destruiu centenas de casas. No Tonga, Wang Yi reuniu com o rei, Tupou VI, e o primeiro-ministro, Siaosi Sovaleni. O ministro chinês assinou vários acordos com Sovaleni que abrangem quase todas as vertentes, desde a gestão de desastres até um projecto de melhoria do túmulo real.

O embaixador chinês neste reino polinésio, Cao Xiaolin, disse em comunicado que os dois países já têm laços estreitos em várias áreas, incluindo comércio, infraestruturas e energias renováveis.

O mesmo representante disse que a China disponibilizou vários programas de formação, que vão abranger cerca de 1.200 funcionários do governo tonganês. “A relação entre a China e o Tonga é uma pérola brilhante”, reforçou o embaixador.

O governo do Tonga informou, por sua vez, que os dois lados tiveram “conversas frutíferas” e agradeceu à China por enviar dois aviões militares e dois navios da Marinha para entregar ajuda após o tsunami.

Por partes

Na segunda-feira, o governante chinês esteve nas Fiji sem conseguir assinar um amplo acordo multilateral de cooperação e segurança com 10 países do Pacífico, embora países como Samoa, Tonga, Kiribati, Papua Nova Guiné, Vanuatu, Ilhas Salomão, Niue e Vanuatu tenham concordado em cinco áreas de cooperação, que incluem recuperação económica após a pandemia de Covid-19 e novos centros para agricultura e desastres.

Após a reunião nas Fiji, Pequim apresentou um documento oficial sobre a sua estratégia para a região, que inclui a nomeação de um enviado especial e uma colaboração mais próxima na luta contra a crise do clima, na segurança, covid-19, desastres naturais, infraestrutura, pesca e educação, entre outras questões.

“A China e os países insulares do Pacífico, como países em desenvolvimento, compartilham uma ampla gama de interesses, incluindo a manutenção da paz e da estabilidade na região da Ásia -Pacífico, preservação da igualdade e justiça e promoção do desenvolvimento sustentável”, pode ler-se no documento oficial, emitido pela embaixada da China nas Fiji.

No documento, as autoridades chinesas também propuseram a realização regular de um encontro entre Pequim e 10 nações do Pacífico Sul, incluindo Ilhas Salomão, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Nova Guiné, Ilhas Cook, Niuê e os Estados Federados de Micronésia.

Em estudo

Durante o encontro realizado entre Wang e os homólogos daqueles países, as nações insulares pediram mais tempo para estudar o acordo multilateral, designado de Visão de Desenvolvimento Conjunto China – Países Insulares do Pacífico, o que seria um importante pacto geopolítico.

Wang assinou vários acordos bilaterais nesta viagem de 10 dias, que inclui uma paragem em Timor-Leste.

A viagem do ministro chinês ilustra a tentativa de Pequim de ampliar a sua influência no Pacífico Sul.