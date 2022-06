FAM | Liza Wang em concerto de encerramento hoje e amanhã

DR

A conhecida artista de Hong Kong actua hoje e amanhã com a Orquestra Chinesa de Macau em dois concertos que marcam o encerramento da 32.ª edição do Festival de Artes de Macau. Intitulado “Canções valentes mas ternas com melodias tocantes”, o espectáculo inclui versões de “Lisboa Menina e Moça” e clássicos como “O Brilho do Passado” ou “Amor e Paixão”

Entre hoje e amanhã, a consagrada cantora, actriz e apresentadora de Hong Kong, Liza Wang sobe ao palco do Venetian Theatre com a Orquestra Chinesa de Macau, para apresentar duas sessões do concerto intitulado “Canções valentes mas ternas com melodias tocantes”.

Segundo a organização, os bilhetes para os dois espectáculos que marcam o encerramento da 32.ª edição do Festival de Artes de Macau “esgotaram logo após o início da venda”, traduzindo, por isso, uma “resposta entusiástica por parte dos aficionados da música de Macau e da Grande Baía”.

Aos comandos da Orquestra Chinesa de Macau estará o maestro Hu Yongyan, assegurando assim que a voz da estrela de Hong Kong está devidamente suportada enquanto decorre ao longo dos 18 temas previstos no programa do espectáculo.

Durante o concerto, Liza Wang irá interpretar vários clássicos, incluindo “As Mulheres Generais da Família Yang”, “Amor e Paixão”, “O Brilho do Passado”, “Anos na Ribalta” e “Os Chineses Valentes”. Além disso, nota ainda para as adaptações de outros temas como “Lisboa Menina e Moça” de Paulo de Carvalho, a Abertura da Ópera :”O Barbeiro de Sevilha” de Gioachino Rossini ou “Carmen” de Georges Bizet.

Durante um encontro com a imprensa, promovido na segunda-feira pelo Instituto Cultural (IC), Liza Wang partilhou também como foi passar pela quarentena de 14 dias que lhe permitiu entrar em Macau. Na óptica da artista, a experiência, que foi uma estreia, até acabou por ser positiva.

“Não diria que foi um sacrifício, até me soube bem fazer a quarentena, porque nestes 14 dias tive uma vida muito diferente do habitual. Na verdade, até me soube muito bem, pois tive tempo para mim, em privado. É possível fazer tudo”, disse segundo a TDM-Canal Macau.

Vida Cheia

Nascida em 1947, Liza Wang é conhecida, não apenas pela carreira que trilhou na televisão, no canto e na ópera cantonense, mas também pelo trabalho comunitário que tem desenvolvido ao longo dos anos em Hong Kong.

Em 1981, integrou a lista de “Dez Jovens Notáveis” de Hong Kong, tendo sido nomeada delegada de Hong Kong e Macau para a 7.ª e 8.ª Legislatura da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China em 1988 e 1993, respectivamente. Entre 1998 a 2018, foi membro do 9.º ao 12.º Comité Nacional da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês.

Adorada pelo público chinês em todo o mundo, para além de ter colhido elogios pelos icónicos papéis que desempenhou ou canções que interpretou, Wang foi ainda condecorada com uma Estrela Bauhinia de Prata pelo Chefe do Executivo de Hong Kong em 2004, em reconhecimento da carreira no sector das artes cénicas, bem como pelo contributo para o trabalho comunitário e pela sua dedicação à “aprendizagem ao longo da vida”.

Actualmente, Liza Wang é presidente da Associação de Artistas Chineses de Hong Kong e membro da Comissão Executiva da Associação de Luta Contra o Cancro de Hong Kong.