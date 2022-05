Cartão de consumo | 16 infracções em rondas anteriores

DR

O presidente do Conselho de Consumidores (CC), Wong Hon Neng, revelou que nas duas primeiras rondas do cartão de consumo, lançadas em 2020 e 2021, foram registados 16 casos em que os envolvidos que foram obrigados a devolver o montante atribuído.

Respondendo a interpelação escrita de Ella Lei, o responsável apontou que os casos dizem respeito à utilização indevida do dinheiro, a beneficiários sem qualificações para receber o montante e a situações de venda de cartões de consumo. Além disso, Wong Hon Neng adiantou que o CC investigou 83 situações relacionadas com aumento de preços, que não se vieram a confirmar nem a implicar a exclusão de estabelecimentos do plano de apoio à população.

Para evitar “preços pouco razoáveis”, o presidente do CC indicou ainda que, no ano passado, a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) pediu aos supermercados e outros estabelecimentos para serem transparentes em relação ao preço dos produtos.