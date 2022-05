Eterno retorno

Erguemos a nossa fronte com o suor dos trabalhos.

Que sempre escorrega farto dos nossos dias operários.

Em cada sujeição esperamos derrotar o que nos subtrai à vida a serva condição.

Que ela se atira a nós como fera em cio, e não perecer é nosso inteiro destino.

Se gritássemos? – Nem mesmo assim louvariam nossas vozes.

Dos males, só cantos para gentios.

Que nossa salvação é ainda o resultado de um pranto que se adentra.

Quando na labuta o corpo dele se deleita.

Suor marejado… estamos sós, as estrelas brilham, e no fogo fechado afagamos as feridas.

Tudo é pranto, brilho e suor, delírio vasto…. Estamos em terreno ósseo, longe, ossificados…

Subir este Gólgota divino onde os braços que se estendem se volvem mesmo assim em garras e espinhos.

Suamos! Estamos a andar, e quem és tu que não me vês em sangue e brasa

Sem que me tragas água?

Quem me tornei no topo, longe da gleba, curvada ao peso da mágoa?

Alguém que te sonhou! E tão longe se encontrava.

Que nós suamos ao subir a escarpa, e das frontes alagadas deixamos na terra rios.

Toma-nos então para teu esquecimento que brandimos neste transe

Sem nunca te ter ao lado.

Que assim calado, esqueças também a dor que nos deste como hábito.

Que tamanho anátema feriu a pressa das nossas asas, que voam do pavor da morte, ressuscitadas.

Na carne transportamos todas as ossadas -que o minério também arde- ao sol quente da Terra.

E se misturarmos as lágrimas – apenas eu ainda te amava- enquanto luz e caminho.

Na tua criação deixaste-nos órfãos, que o amante transforma no amado, a dor da exclusão.

E quem nos quer?

Quem, depois de suados, crucificados, brandindo por teu amor na última expiação?

Ninguém.

E com nossos braços abertos, plangentes, suados, não encontraremos mais dor.

Compunção. Mas chegados em entrega memorável, que os espinhos são agora um campo de trigo.

E neste abandono, o cálice de um eterno vinho.

Que tão grande amor, tão fresco e de seda, dessa sede nova composta em ti,

É ainda abraçar-te, e não mais ter medo desta antiga ordem, deste primeiro martírio, desta epifania.

Salva-nos, que somos divinos.

Que os castigos são dos tempos idos, percursos também de liberdade que nos deste a conhecer.

Só para tornarmos a Ti.

Tudo vai, tudo volta; eternamente gira a roda do ser…

Tortuoso é o caminho da eternidade.

Nietzsche