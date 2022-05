Hong Kong | Interferência externa fadada a ser auto-destrutiva, diz Comissário do MNE

O Comissário do MNE criticou ferozmente os comentários do G7 e do chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, a propósito da eleição de John Lee como novo Chefe do Executivo de Hong Kong

O Gabinete do Comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China na Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) rejeitou firmemente e condenou veementemente na segunda-feira os comentários enganosos dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 e o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.

Os comentários mancharam a eleição do Chefe do Executivo do sexto mandato da RAEHK, as políticas do governo central chinês em relação a Hong Kong e o novo sistema eleitoral de Hong Kong, disse um porta-voz do gabinete, citado pelo Diário do Povo.

O porta-voz salientou que a vitória de John Lee nas eleições para Chefe do Executivo da RAEHK por uma esmagadora maioria de votos reflectiu plenamente o grande apoio dado a Lee pela sociedade de Hong Kong.

Esta eleição bem-sucedida mostrou a nova atmosfera sob o novo sistema eleitoral, exibiu um clima optimista de Hong Kong procurando unidade e progresso e mais uma vez demonstrou a superioridade do novo sistema eleitoral, assinalou o porta-voz.

Observando que mais de 1.400 representantes, eleitos por vários sectores, votaram na eleição, e representaram amplamente diferentes indústrias e grupos de interesse, o porta-voz disse que a eleição é uma prática democrática de todo o processo que se encaixa na realidade de Hong Kong e apresenta as características de Hong Kong.

O porta-voz disse também que o novo sistema eleitoral da RAEHK implementa plena e fielmente a política de “um país, dois sistemas” e a Lei Básica da RAEHK, reforça o princípio de “patriotas administrando Hong Kong” e desenvolve uma democracia de qualidade com características de Hong Kong.

Sociedade espectáculo

O porta-voz destacou que as chamadas “eleições democráticas” em alguns países ocidentais são essencialmente eleições de “elite” e shows políticos em que o dinheiro fala.

Esses países preocupam-se apenas com o ciclo eleitoral, os interesses dos partidos políticos e os interesses dos grupos, disse o porta-voz.

“Eles sabem como ficar bem durante a campanha, mas não governam efectivamente depois de eleitos”, disse o porta-voz. “Eles não têm em mente os interesses fundamentais e de longo prazo de seu povo, que geralmente resultam em políticas míopes e governação ineficiente.”

Ignorando as deficiências estruturais de seu próprio sistema democrático e alegando ser “modelos de democracia”, esses países pretensiosos estão obcecados em apontar o dedo para a situação da democracia e dos direitos humanos de outros e envolver-se em “tácticas de matilha de lobos” para interferir nos assuntos internos de outros, de acordo com o porta-voz.

“Acreditamos plenamente que a equipa de governação patriótica eleita sob o novo sistema eleitoral unirá e liderará todos os sectores da sociedade de Hong Kong para abrir um novo capítulo para a cidade, e Hong Kong certamente abraçará uma nova glória em um novo ponto de partida”, disse o porta-voz.

“Qualquer tentativa de prejudicar a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong será em vão”, enfatizou o porta-voz.

O gabinete instou os políticos do G7 a respeitarem a tendência histórica, aderir aos princípios do direito internacional, como não interferência nos assuntos internos dos outros e as normas básicas que regem as relações internacionais, descartar preconceitos ideológicos e hipocrisia, parar de interferir nos assuntos internos da China, incluindo os assuntos de Hong Kong de qualquer forma, e não prejudiquem mais a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong.