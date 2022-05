Cinemateca Paixão | Festival celebra a importância da composição musical na sétima arte

A partir de 20 de Maio, a Cinemateca Paixão apresenta o festival “Sinfonia da Música no Cinema”. Até meados de Junho, serão exibidos 26 filmes fortemente marcados por bandas sonoras, assim como películas centradas nas vidas e obras de compositores e músicos

A aliança entre áudio e imagem é um dos elementos mágicos que transporta o cinema para uma dimensão pluralmente artística com profundo alcance emocional. Esta ideia é um dos principais elementos que estão na génese do ciclo “Sinfonia da Música no Cinema”, em exibição na Cinemateca Paixão entre 20 de Maio e 17 de Junho.

No cartaz, que reúne 26 películas, contam-se alguns clássicos intemporais como “Sunrise: A Song of Two Humans” do mestre Murnau, “French Cancan” de Jean Renoir, “Cabaret” que catapultou Liza Minelli para o estrelato e “The Docks of New York”, do cineasta Josef von Sternberg. O ciclo de filmes inclui obras como “Buena Vista Social Club”, que tem marcado presença assídua no ecrã da Cinemateca Paixão, “Searching for Sugar Man” e dois filmes onde a música de Ryuichi Sakamoto está em destaque. Porém, “Ryuichi Sakamoto: async at the Park Avenue Armory” e “Ryuichi Sakamoto: CODA” têm lotação esgotada, seguindo a tradicional rapidez com que os bilhetes da Cinemateca Paixão são vendidos.

O festival “Sinfonia da Música no Cinema” arranca a 20 de Maio (sexta-feira), com a exibição de dois filmes: “Icarus. The Legend of Mietek Kosz”, de autoria do realizador polaco Maciej Pieprzyca, e “Cabaret” de Bob Fosse. As sessões estão marcadas para as 19h e 21h30 e o filme polaco será o primeiro a passar na tela da Travessa da Paixão.

“Icarus. The Legend of Mietek Kosz”, que estreou em Outubro de 2019, é um filme biográfico que retrata a vida e carreira de Mieczysław Kosz, um pianista cego excepcionalmente dotado que no final dos anos 1960 foi a grande revelação no panorama do jazz polaco e europeu. Quem falhar a primeira sessão, terá a oportunidade de ver “Icarus. The Legend of Mietek Kosz” no dia 9 de Junho, às 19h.

A fechar a sessão inaugural, a Cinemateca Paixão apresenta “Cabaret”, o musical que catapultou Liza Minelli para o estrelato. O filme, realizado por Bob Fosse e com Michael York e Joel Grey no elenco, marcou a primeira performance musical de Minelli no grande ecrã.

O filme mereceu amplo reconhecimento do público e da crítica, principalmente da Academia de Hollywood, arrebatando o maior número de óscares atribuídos a uma película que não venceu a categoria de melhor filme.

Minelli venceu o óscar de melhor actriz, Grey foi distinguido como melhor actor secundário, Bob Fosse levou para casa a estatueta de melhor realizador. Pelo caminho, “Cabaret” ainda ganhou os óscares para melhor fotografia, direcção artística, sonoplastia, banda sonora, entre outros. Além da sessão inaugural no dia 20 de Maio, “Cabaret” será exibido a 29 de Maio, às 21h30.

As outras pautas

O cartaz inclui ainda clássicos com “Sunrise: A Song of Two Humans”, um filme de 1927 de F. W. Murnau (exibido a 28 de Maio, às 19h), “French Cancan”, marco dos musicais europeus de autoria de Jean Renoir e lançado em 1955 (exibido na cinemateca a 22 de Maio às 21h30 e 2 de Junho às 19h e “The Docks of New York”, de Josef von Sternberg, lançado em 1928 e apresentado a 3 de Junho às 19h. A Cinemateca Paixão irá exibir a versão colorida deste clássico do cinema mudo, que ainda assim estabelece uma ligação ao submundo dos cabarets e outros locais de reputação duvidosa onde as mais inovadoras correntes musicais floresciam.

Num plano mais contemporâneo, destaque para “Maria By Callas”, um documentário de 2017 da autoria do realizador Tom Volf sobre a vida e obra da diva da ópera. O filme começa com uma série de entrevistas inéditas a Maria Callas, três anos antes de falecer, abordando a vida da diva desde a infância humilde em Nova Iorque até ao estrelato global. “Maria By Callas” será apresentado a 8 de Junho às 21h.

Vidas na pauta

A categoria dos filmes biográficos com epicentro na música é reforçada no festival “Sinfonia da Música no Cinema” com a exibição de “Buena Vista Social Club”, no dia 10 de Junho pelas 19h, um documentário que traça uma viagem pela música cubana conduzida pela inconfundível lente de Win Wenders.

Seguindo a toada de documentários musicais, a Cinemateca Paixão irá exibir a 24 de Maio (às 19h) “Searching for Sugar Man”, filme que se tornou num fenómeno internacional de popularidade. O documentário do sueco Malik Bendjelloul centra-se em torno da figura e obra de Sixto Rodriguez, um músico norte-americano que ganhou notoriedade no final dos anos 70 até aos anos 90 do século passado em países como África do Sul, Austrália, Botswana, Nova Zelândia e Zimbabwe.

Relativamente obscuro no seu próprio país, Rodriguez alimentou uma legião de fãs fieis nos locais mais improváveis. O documentário segue a aventura de dois fãs sul-africanos que tentam encontrar Sugar Man Rodriguez de forma a desmistificar um rumor que dava o cantor como morto. O resultado é uma obra com uma forte componente emocional que volta a apresentar ao mundo a música de um autor que passou a carreira num paradoxo: desconhecido na sua própria terra e idolatrado nalguns pontos do globo.

O cartaz do ciclo inclui ainda filmes como “Inside Llewyn Davis” dos irmãos Cohen (26 de Maio às 19h, e 5 e 15 de Junho às 21h), “Our Little Sister” do japonês Hirokazu Koreeda (exibido numa sessão única às 19h do dia 7 de Junho), “8 Femmes” de François Ozon (25 de Maio às 21h30 e 12 de Junho às 19h) e “Ulysses’ Gaze”, do grego Theo Angelopoulos exibido a 4 de Junho às 19h. Os bilhetes para este ciclo custam 60 patacas.