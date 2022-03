Boris Rýji – O último poeta do Império Soviético

Apresentação e tradução de Astier Basílio

Boris Borisovich Rýji nasceu em 1974, na então Sverdlovsk, como era chamada, na época da União Soviética, de Ecaterimburgo, cidade de operários do ramo metalúrgico. Filho de um geólogo e professor universitário, Rýji passou a infância no bairro de Vtorchemet, na periferia. Foi o poeta que melhor descreveu os escombros da queda do império soviético e cantou a tristeza e a desilusão de sua geração pela perda do prometido futuro glorioso.

Começou a escrever poesia aos 14 anos, mesma idade em que se consagrou campeão local de boxe, mas abandonou a atividade esportiva por não concordar com o rigor da preparação sugerido por seu treinador, com vistas a uma participação futura em outra competição. Profissionalmente, seguiu a profissão do pai. Para não ser convocado para o exército, seguiu nos estudos, vindo a concluir doutorado em geologia, em 2000.

No ano em que aconteceu o colapso da União Soviética, em 1991, Boris Rýji casou-se com Irina Knyazeva, colega de turma na época da escola. Em 1993, nasceu Artyem, único filho do casal. Em 1992, os poemas de Boris Rýji começaram a ser publicados na região dos Urais, onde morava. O poeta chegou, inclusive, a assinar uma coluna sobre poesia contemporânea. A consagração veio em 2000, quando Boris Rýji foi vencedor de um prêmio nacional, o Antibooker. Havia sido publicado em Moscou. O sucesso começava a bater na sua porta. Mas o poeta, que vinha enfrentando problemas de alcoolismo, suicidou-se. Tinha apenas 26 anos. Tombou como os “primeiros soldados da Perestroika”, conforme ele próprio descreveu em um dos seus mais conhecidos poemas.

Com o fim do regime, a Rússia engolfou-se numa avassaladora onda de violência e criminalidade. Sem perspectiva, a maioria dos amigos de infância de Boris entrou para o mundo do crime e morreu. Em outro famoso poema, Boris Rýji fala da “culpa por estar vivo”. No calor do momento, ao escrever sobre a morte do poeta, o crítico literário Aleksei Mashevski cunhou uma expressão que acompanha o Boris Rýji até hoje: a de último poeta soviético.

Em 2008, foi lançado Boris Ryzhy (grafia em inglês), com direção de Aliona van der Horst. A película ganhou os prémios de melhor documentário nos festivais internacionais de Edimburgo, na Alemanha, e em Montreal, no Canadá. No filme, vemos a tensa relação do filho adolescente Artyem com o legado do pai. Todavia, ao chegar à idade adulta, Artyem reconciliou-se com a memória do pai. Infelizmente, o jovem também teve um destino trágico. Morreu de parada cardíaca, em 2020, em Israel, onde trabalhava como vendedor em um mercadinho.

Ano passado, dois dos principais canais de televisão aberta da Rússia prepararam programas dedicados ao jubileu de 20 anos de morte do poeta. Rýji vem conquistando o público jovem. Poemas seus têm sido musicados por bandas de punk, declamados por rappers. E já está sendo rodado um filme de ficção sobre sua vida. A direção será de Semyon Serzin, encenador responsável por levar aos palcos “Como tão bem a gente viveu mal”, montagem baseada em poemas de Rýji, que cumpriu temporada em um dos mais importantes teatros de Moscou, o Gogol Center.

Aliona van der Horst mantém ainda um site em homenagem a Rýji (www.borisryzhy.com), em que estão traduções de poemas em inglês, francês, italiano, holandês. Em 2018, foi publicado na Itália “E così via…”, traduzido por Laura Salmon. Ano passado, saiu na França: “La neige couvrira tout”, com tradução de Jean-Baptiste Para. As primeiras traduções em português de sua poesia são de nossa autoria.

No prédio viviam ex-presos…

No prédio viviam ex-presos,

uma fábrica os aceitava…

Eu, bitucas poeirentas,

com meus amigos catava.

Tão carinhosa a amizade,

com toda força a valer

me batiam com vontade

era eu bom em bater

Nós ficávamos sentados

à entrada do quinto andar.

Sempre juntos, lado a lado,

mas nos separamos já.

Lá jogamos carteado,

lá bebemos vinho e

por nós eram desprezados

carteira e filme infantil.

Nós devíamos estar

com doze anos, mais ou menos.

não nos separar juramos,

apuro algum não tememos.

… mas apuros têm seus lados,

bem poucos nós contornamos.

E um vizinho assassinado,

vão na escada carregando

Olhava no rosto deles,

havia medo em seus rostos

… O assassino não sou eu,

meu doce amigo, por pouco.

1996

Às noites por lá, Iessiênin se lia…

Às noites por lá, Iessiênin se lia

Dominó jogavam, de um Porto se enchiam.

Da delegacia um polícia desce

Retirando o quepe, sentou-se de lado

E por não ser um verme bebeu um bocado.

O ano é oitenta. URSS.

Fábrica de carne, a pracinha atrás,

Lembro e não preciso lembrar disso mais.

Daqui um mês escola, mas agora tudo

É luz e é ar. O vento. O verão.

“Compre um sorveti para você”. Na mão

Está a moeda e no olhar, as nuvens.

“Obrigadu”. E sai, para trás não olhei.

Dezessete anos passaram, e eu voltei

–Nem luz e nem ar. Muito embora

a pracinha há. Agora, cadê todo mundo?

Eu, tendo a fábrica de carne no fundo,

Ajusto o casaco, levantando a gola.

Nos anos oitenta, cheguei à conclusão

Vocês viveram bem, houve palavrão

Vinho e Iessiênin estimados foram.

Tornaram-se em sombras, os que faleceram.

Mas em minha alma vivem ainda Iessiênin,

URSS, dominó e os escombros.

1997

Fabulosos anos e neles a gente…

Fabulosos anos e neles a gente

O ar por cerveja substituía

E ela, como ar, desaparecia,

Mas acontecia de ocorrer às vezes

Por trás do mercado, quando anoitecia,

Conversa tranquila, em pé, no local.

E como tão bem a gente viveu mal,

Com cigarro aceso em meio à ventania.

E, sem ser privada de embelezamento,

Muito embora tenha rude tessitura,

A vida fez grades de uma forma burra,

com filas de caixas que há em nós, por dentro.

E tão somente o céu é quem, pode ser,

Mirou de uma forma doce e atentamente

Quem lidou de um jeito um tanto displicente

Com a maravilha do verbo VIVER.

1997