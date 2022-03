Zhaoqing | Aposta no turismo aproveita património natural e histórico

No meio de uma estratégica política de industrialização, Zhaoqing também aposta no turismo. A cidade que fica no noroeste da província de Guangdong está rodeada por áreas de reserva natural e paisagens de cortar a respiração. Além disso, Zhaoqing concentra um património histórico riquíssimo, foi a primeira residência no Interior da China de Matteo Ricci

A apenas 145 quilómetros de distância de Macau, onde o noroeste da província de Guangdong termina e começa Guangxi, fica Zhaoqing, uma das cidades menos prósperas financeiramente das nove da Grande Baía, mas rica em recursos naturais e história.

O centro da cidade é dominado por uma das principais atracções. No fim da Praça Paifang fica o Lago da Estrela, rodeado pelos Sete Penhascos da Estrela, cenário digno de filme que ganhou o “apelido” de pequena Guilin e que é um chamariz de visitantes.

Os Sete Penhascos da Estrela não são o único trunfo de eco-turismo da cidade, uma indústria prioritária em termos de acção governativa.

A inclusão de Zhaoqing no âmbito da Grande Baía colocou a sua rica história e atracções naturais no centro das atenções, apesar de estar classificada como a mais pobre em termos económicos entre as outras cidades homólogas.

Cerca de 70 por cento da sua área de cerca de 15.000 quilómetros quadrados são cobertos por florestas, lagos e rios, o que os torna um íman para milhões de visitantes anualmente. Para aproveitar os recursos naturais que tem em abundância, Zhaoqing fez do eco-turismo uma das cinco chamadas áreas prioritárias no âmbito do seu plano quinquenal de desenvolvimento que vai de 2016 a 2020.

Porém, a sua riqueza cultural conta um pouco da história do sul da China. A cidade, que recebeu o seu nome actual durante a dinastia Song (960-1279), conta entre os seus mais ilustres residentes vultos da história chinesa, incluindo o lendário Juiz Bao e o padre jesuíta italiano Matteo Ricci. Não surpreendentemente, tornaram-se uns dos mais proeminentes argumentos para atrair turistas locais e estrangeiros.

As receitas do turismo nacional e internacional cresceram 5,1 por cento em 2019 para 5 mil milhões de dólares, de acordo com dados oficiais. O Governo planeia construir mais hotéis e instalações turísticas nos próximos cinco anos para estimular a indústria, que representa na actualidade mais de 40 por cento da economia local. O objectivo das autoridades é receber 60 milhões de visitantes em 2025, contra 45,3 milhões antes da pandemia.

Olhemos para os pontos turísticos de maior relevo de Zhaoqin, a começar pelos Sete Penhascos da Estrela, classificado como o principal destino da cidade pelo TripAdvisor. O complexo de cavernas calcárias ganhou o nome devido às semelhanças com as estrelas da constelação Ursa Maior. Reza a lenda que os pilares de pedra calcária representam estrelas que caíram do céu.

Os sete penhascos devem a sua sobrevivência a dois militares de topo. O Marechal Ye Jianying, chefe da província de Guangdong em 1950, protegeu o património natural de empresários que tencionavam convertê-lo numa pedreira e local de mineração.

Ye, que voltou a Zhaoqing várias vezes para visitar os penhascos várias, mesmo depois de ter sido transferido para Pequim, escreveu um poema para expressar o seu afecto pela área pitoresca, cuja beleza se diz ser rival do Lago Ocidental de Hangzhou, na província de Zhejiang, e de Guilin, na região autónoma de Guangxi.

Tesouros do trópico

Outro motivo para visitar Zhaoqing é a Montanha Dinghu e o seu lago, que se situa a cerca de 18 km a leste da cidade, uma das cadeias montanhosas mais apreciadas na província de Guangdong. Também conhecida como “a jóia verde do Trópico de Câncer”, Dinghu é cenário ideal para uns passeios na natureza, com uma flora vasta, quedas de água, pássaros e flores.

Tem sido uma atracção turística muito popular desde os tempos antigos e é considerada um local sagrado para budistas. Uma visita completa ao local requer tipicamente entre cinco a seis horas.

Porém, se as vistas e o ar puro da montanha se tornarem irresistíveis, é possível pernoitar perto, com um quarto de hotel a rondar 300 yuan por noite.

A paisagem do Desfiladeiro Panlong é outro dos incontornáveis pontos de destaque do sector do turismo de Zhaoqing, localizado no noroeste do condado de Deqing. A área tem um longo desfiladeiro e mais de 100 quedas de água. A revista de turismo Chinese National Geography classificou o Desfiladeiro Panlong como “o lugar mais bonito da província de Guangdong” em 2005. Os visitantes podem fazer rafting ou desfrutar das fontes termais.

Histórias da cidade

Matteo Ricci, o jesuíta italiano que chegou a Macau no final do século XVI é uma figura de topo na introdução de cultura, ciência e religião ocidental na China e o primeiro estrangeiro a entrar na Cidade Proibida, em Pequim.

Um ano depois de se fixar em Macau, Ricci escolhe Zhaoqing para estabelecer residência no Interior e por viveu durante seis anos, até ser expulso da cidade. Por lá estudou chinês e desenhou o primeiro mapa do mundo em chinês.

Uma das obras que deixou na cidade foi Xianhuasi, que significa “templo flor de fada”, a primeira igreja católica na China. A estrutura foi, no entanto, destruída ao longo dos anos, com apenas uma placa no local para identificar o seu significado histórico. O legado de Matteo Ricci pode ser revisitado em museus e igrejas de Zhaoqing.

Um dos vestígios arquitectónicos do passado de que os habitantes da cidade mais se orgulham é a Antiga Muralha e a Torre de Liqiaolou.

Com 2.800 metros de comprimento, a Antiga Muralha foi construída na dinastia Song em 1113, e é, de longe, o monumento mais antigo da cidade. O imperador Huizong renomeou a cidade de Duanzhou para Zhaoqing em 1118, que significa “o início de bons auspícios” em chinês. Para simbolizar a nova era, o imperador também mandou construir a Torre de Liqiaolou como entrada da cidade.

Outro nome indissociável do legado histórico da cidade é o Juiz Bao (999-1062), outro residente honorário de Zhaoqing. Em sua honra foi construído o Templo Bao Gong, um magistrado que se tornou uma lenda pela coragem em julgar ricos e poderosos e por ser um lutador contra a corrupção e os escândalos em chefias.

Os seus 25 anos de serviço civil durante a dinastia Song incluíram três anos em Zhaoqing, e a sua extrema honestidade e rectidão como líder político e juiz foi imortalizada em muitos livros, documentários, séries de televisão e filmes.

Foi construído um templo em sua honra em tempos ancestrais, mas a estrutura acabou por sucumbir. Em 2000, o Governo local construiu um novo templo com um museu. Para honrar a memória do juiz, todos os anos é celebrado, no mês de Fevereiro, o Festival de Bao Gong, um evento com uma larga variedade de espectáculos, incluindo danças do leão e apresentações de Kung Fu.