Terceiro acto – Cena 6

Os primeiros raios de sol começam a invadir a sala através da janela. A passarada também parece estar a acordar, a julgar pelo volume da galhofa que se faz ouvir. Valério levanta-se e aproxima-se da janela. Depois de alguns segundos a olhar a paisagem, abre a janela e debruça-se no parapeito. Gonçalo acende mais um cigarro.

Valério

[para os pássaros]

Estamos muito animados, hã?

Gonçalo

Não lhes dês confiança!

Valério

Porquê, vão querer o meu braço?

Gonçalo

Comem-te a alma. Piu, piu… piu, piu… já foste!

Valério

Já foste… uma expressão de Gonçalo Wa…

Gonçalo

Vamos passear!

Gonçalo vai até à casa de banho e fecha a porta. Valério fecha a janela e aproxima-se da porta de entrada onde estão os casacos. Tira o seu, mas acaba por voltar a pô-lo onde estava e regressa ao seu lugar para acender mais um cigarro.

Valério

Voltamos aqui?

Gonçalo

[off]

Acho que não. Seguimos logo para o carro.

Ouve-se a descarga do autoclismo e a água do lavatório começa a correr. A porta da casa de banho abre-se e Gonçalo sai, sacudindo as mãos. Vai até ao bengaleiro e pega no seu casaco, depois aproxima-se de Valério e acende também um cigarro. Senta-se com o casaco ao colo.

Valério

Porque é que não te levantaste?

Gonçalo

[sorrindo]

Mas tu queres mesmo ir passear?

Valério

Quero. Mas algo me diz que seria bom para os dois irmos passear com esta questão resolvida.

Gonçalo

[desagradado]

Mas tu tens alguma questão?

Valério

Calma, ‘mor, estamos só a conversar.

Gonçalo

O que é que queres que te diga?

Valério

Quero que penses no assunto, nem que fiquemos aqui até amanhã, e me dês uma resposta aceitável.

Gonçalo

Ui… o que é uma resposta aceitável.

Valério

Não precisa de ser definitiva. Basta que se perceba que tentaste, pelo menos…

Gonçalo

Ai, ‘mor, tantas certezas!

Valério

Eu vou buscar o meu casaco e venho já sentar-me outra vez só para te pressionar.

Valério cumpre o prometido. Depois de apanhar o seu casaco e o cachecol, regressa ao seu lugar. Acende mais um cigarro e sorri para Gonçalo.

Gonçalo

[atrapalhado]

Que pressão!

Valério

Desembucha! Estou a ficar com fome.

Gonçalo vai até ao fogão, pega na cafeteira e vai enchê-la na torneira do lava-loiças. Depois regressa ao fogão e acende um dos bicos. Abre uma lata de café e deita duas colheres generosas na cafeteira. Vem até à mesa, abre um grande saco de compras e põe todas as garrafas vazias lá dentro. Antes de regressar ao seu lugar, espreita a lareira. Resolve espalhar as brasas quase moribundas para que faleçam de vez.

Valério

[sorrindo]

Já acabaste a lida da casa?

Gonçalo

[pensativo]

Não tenho resposta.

Valério

Aldrabão!

Gonçalo

Não tenho.

Valério

Nem tentaste!

Gonçalo

Já tentei várias vezes… não encontro resposta. [pausa] O que é mais assustador é que… aquele momento… é um hiato.

Valério

Um hiato?

Gonçalo

Sim, uma falha. Uma lacuna.

Valério

Eu sei o que é.

Gonçalo

Eu sei que sabes… mas é a única maneira de descrever o que se passou. Sentei-me… fiquei ali quieto durante umas horas… e acabou-se. E durou o tempo que terá durado o funeral… pelos vistos. Agora, o que é que se passou comigo durante todo esse tempo?, perguntas tu. [pausa] Não faço a mínima ideia.

Valério

Não pensaste em nada?

Gonçalo

Nada.

Valério

Não te levantaste para comer.

Gonçalo

Não. Nem tive fome. [pausa] Mas lembro-me de que a primeira coisa que fiz, quando me levantei, foi ir para a casa de banho. Estava bastante aflito. Mas enquanto estava sentado não senti vontade nenhuma.

Valério

[pausa]

Olha… se eu fosse um psicoterapeuta da treta, diria: isso é a tua maneira de lidares com as tuas emoções. Fizeste um by-pass ao luto do teu amigo, ficando em casa a olhar para nenhures. [pausa] Já te tinha acontecido semelhante coisa na vida?

Gonçalo

Como este apagão?

Valério

Como queiras chamar-lhe…

Gonçalo

Não… nada que se pareça.

Valério

Se calhar devias abordar esse tema do apagão no Joãozinho Neo-Nazi.

Gonçalo

Auto-terapia?

Valério

Porque não? [pausa] Eu disse algumas coisas à família e aos nosso amigos em comum… no funeral.

Gonçalo

Olha que bom para ti!

Valério

O que é que gostarias de ter dito?

Gonçalo

[incomodado]

Sei lá!

Valério

[desafiante]

Aqui que ninguém nos ouve… diz lá.

Gonçalo

Não me faças isso, por favor.

Valério

[sorrindo]

Depois vamos embora…

A cafeteira começa a silvar. Gonçalo pousa o casaco no chão. vai até à cafeteira e apaga o bico do fogão. Pega em duas canecas que estavam de pernas para o ar no escorredor e enche-as de café. Regressa ao seu lugar e dá uma das canecas ao amigo, antes de se sentar.

Valério

Então… só umas palavras, vá. Eu começo: Era meu amigo. Eu gostava muito dele… fazia-me rir. Estou triste. [pausa] Vês, fui fofinho.

Gonçalo

És sempre.

Valério

Vá, agora é a tua vez.

Gonçalo

[envergonhado]

Não consigo.

Valério

[dando-lhe uma palmada nas costas]

Eu sei. [pausa] No meio da floresta já volto à carga.

Os dois levantam-se e vestem os casacos. Gonçalo pega no saco das garrafas e Valério certifica-se de que a janela está fechada. Gonçalo abre a porta e os dois amigos saem.

FIM